Aaron Ramsey erklärt seinen Wechsel zu Juventus: "Konnte mir diese Chance nicht entgehen lassen"

Als Juventus anklopfte, war für Aaron Ramsey klar, dass er nach Turin geht. Bei seiner Präsentation erklärte der Waliser seinen Wechsel nach Italien.

Der walisische Nationalspieler Aaron Ramsey hat sich am Montag bei den Medien vorgestellt und erklärt, warum er sich für einen Wechsel zu den Bianconeri entschieden hat.

"Als ich wusste, dass Juventus Interesse hat, war klar, für welchen Klub ich mich entscheiden werde. Ich konnte mir diese Chance nicht entgehen lassen", sagte der 28-Jährige. "Juve ist ein großartiger Klub, einer der größten überhaupt. Es ist ein Traum, auf Top-Level für diesen Verein zu spielen."

Nach zuvor elf Jahren beim in der Premier League entschied sich Ramsey, seinen Vertrag in London nicht zu verlängern und in ein neues Abenteuer anzugehen. "Es ist für mich eine große Herausforderung, in ein neues Land zu kommen und eine neue Kultur kennenzulernen. Doch ich nehme sie gern an", betonte er.

Aaron Ramsey lobt seinen Trainer Maurizio Sarri

Beim italienischen Meister wird Ramsey fortan von Maurizio Sarri trainiert, dem er in der vergangenen Premier-League-Saison begegnet war. "Ich finde, er hatte mit Chelsea ein sehr gutes Jahr", ordnete der Waliser ein. "Er hat zwei Finals erreicht und das Team in die geführt. Nun hoffe ich, dass wir hier erfolgreich zusammenarbeiten können", fügte er hinzu.

Ramsey, der bei Juve künftig mit der Rückennummer 8 auflaufen wird, absolvierte in seiner Karriere insgesamt 371 Pflichtspiele für die Gunners und kommt auf 58 Länderspiele für .