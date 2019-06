Medien: Julian Pollersbeck steht vor Transfer vom HSV zu Red Bull Salzburg

Der ehemalige Junioren-Nationaltorwart hat beim HSV Konkurrenz bekommen und wird wohl wechseln. Es winkt ein Transfer nach Salzburg.

Torhüter Julian Pollersbeck befindet sich beim durch den Transfer von Daniel Heuer Fernandes, der von Darmstadt 98 kommt, wohl auf dem Abstellgleis und wird seinen Stammplatz aller Voraussicht nach verlieren. Wie bereits seit einigen Tagen mehrere Medien übereinstimmend berichtet haben, gibt es mit Red Bull Salzburg einen Interessenten für den 24-Jährigen.

Demnach suchen die Österreicher dringend nach einem Ersatz für Stammkeeper Alexander Walke, der durch eine Fußverletzung monatelang ausfallen wird und zudem bereits 36 Jahre alt ist.

Hamburger SV: Julian Pollersbeck steht bis 2021 unter Vertrag

Der Transfer Pollersbecks könnte schon in Kürze als fix vermeldet werden. "Wir werden noch einen Torwart dazu holen und diesen in den nächsten sieben bis zehn Tagen präsentieren können", sagte Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund am Dienstag.

Für Pollersbeck, dessen Vertrag beim HSV noch bis 2021 läuft, bedeutete ein Wechsel zu den Salzburgern einen enormen sportlichen Aufstieg. Mit dem HSV verpasste der ehemalige Junioren-Nationaltorhüter in der vergangenen Saison den direkten Wiederaufstieg in die , die Österreicher hingegen schafften zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte die Qualifikation für die Champions League.