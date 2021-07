Julian Nagelsmann nach Köln-Niederlage im Mixed-Zone-Interview: "Das war ein bisschen simpel"

Julian Nagelsmann hat den Journalisten nach dem 2:3 gegen Köln Rede und Antwort gestanden und sich auch zu möglichen Transfers geäußert.

Der FC Bayern ist mit einer Niederlage in die Ära Julian Nagelsmann gestartet. Grund zur Enttäuschung oder Panik gab es nach dem 2:3 im Testspiel gegen den 1. FC Köln in Villingen-Schwennigen für den neuen Trainer aber nicht.

"Insgesamt okay" nannte Nagelsmann seine Premiere beim Rekordmeister - gerade vor dem Hintergrund, dass fast nur Ersatzspieler und Talente ans der zweiten Mannschaft im Duell mt dem personell deutlich besser besetzten Bundesliga-Rivalen zum Zug gekommen waren.

Nagelsmann untermauerte gegenüber Goal und SPOX außerdem seinen Standpunkt hinsichtlich Transfers. Die verletzten Spieler, zu denen nun auch Marc Roca zählt, seien schließlich nur ein paar Wochen außen vor, zumal sich an der wirtschaftlichen Situation der Münchner in den vergangenen Tagen nichts geändert habe.

Das Mixed-Zone-Interview nach dem Spiel.

Herr Nagelsmann, wie fällt ihr Fazit zum Spiel aus?

Julian Nagelsmann: Insgesamt okay. Es waren viele Spieler dabei, die nicht Bundesliga spielen und keinen Rhythmus haben. Unsere Chancen und Tore haben wir gut herausgespielt. Die drei Gegentore haben wir fast auf die identische Art und Weise bekommen: Wir haben auf Abseits gespielt, ohne Druck auf den Ball, und die gegnerischen Flanken nicht gut verteidgt. Das war ein bisschen simpel. Aber in Anbetracht des Kaders war es heute schon in Ordnung.

Gibt es Spieler, die sie hervorheben möchten?

Nagelsmann: Drei, vier von den jungen Spielern haben es gut gemacht. Armindo Sieb war gut. Auch Tyler (Booth) oder Malik (Tillman). Das war schon in Ordnung, die sind ja nicht so im Rhythmus und haben auch noch keine Bundesliga-Minuten auf ihrem Konto. Und Köln war fast mit der vollen Kapelle da, bis auf ein oder zwei Ausnahmen wird deren Elf aus der ersten Hälfte beim Bundesliga-Start auf dem Platz stehen.

Wie berurteilen Sie die Leistungen der Leih-Rückkehrer Chris Richards, Michael Cuisance und Joshua Zirkzee?

Nagelsmann: In Ordnung. Im Training haben sie's gut gemacht, heute waren Phasen dabei, in denen man es besser machen kann. Das ist ganz normal, die Spieler waren ausgeliehen und müssen erstmal wieder reinkommen und sich an die Abläufe bei mir, aber auch beim FC Bayern gewöhnen.

Marc Roca hat sich in der Vorbereitung auf das Spiel einen Außenbandriss im linken Sprunggelenk zugezogen. Wie lange wird er Ihnen nicht zur Verfügung stehen?

Nagelsmann: Marc wird sechs bis x-Wochen ausfallen. Das ist schon sehr ärgerlich und schade, weil er sich viel vorgenommen hat und Gas geben wollte in einer Phase, in der andere Spieler noch nicht da sind. Das ist aber leider so im Fußball. Wir müssen schauen, dass wir ihn wieder so gut wie möglich hinkriegen.

Werden wenigstens Alphonso Davies und Lucas Hernandez bis zum Bundesliga-Auftakt gegen Borussia Mönchengladbach fit?

Nagelsmann: Schwierig. Gerade bei Verletzungen wie der von Phonzie muss man schauen, dass das Sprunggelenk wieder stabil wird und man ihn nicht zu früh reinwirft. Das kriegen wir sicher hin bis Gladbach, aber die Frage ist gerade bei so einem jungen Spieler: Wie sinnvoll ist das auf Sicht? Wenn er 34 wäre, könnte man sagen: Ja, mach mal! Ist er aber nicht, deshalb müssen wir das mit Bedacht angehen.

Muss der Kader bis zur Schließung des Transferfensters nicht noch verstärkt werden?

Nagelsmann: Wenn alle gesund bleiben, ist der Kader ausreichend. Die finanziellen Voraussetzungen sind die gleichen wie vor zwei Wochen. Wir haben immer die Pflicht, alles zu kontrollieren und zu gucken, was geht und was geht nicht. Du musst auf die aktuellen Gegebenheiten reagieren, das ist ganz normal. Es ist aber nicht so, dass die Spieler vier Monate ausfallen. Wir müssen keine Panik haben. Wenn wir viele Verletzte haben, ist es normal, dass wir gucken müssen. Wenn diese Verletzten aber nur sechs Wochen pausieren müssen, brauchen wir nicht in Hektik zu verfallen.