Uth schießt Bayern bei Nagelsmann-Debüt ab: Das Testspiel im TICKER zum Nachlesen

Bayern München unterliegt beim Nagelsmann-Debüt im Testspiel gegen den 1. FC Köln mit 2:3. Das Spiel im TICKER zum Nachlesen.

Julian Nagelsmann hat in seinem ersten Test als Trainer des FC Bayern eine Niederlage kassiert. Eine C-Auswahl des Rekordmeisters unterlag am Samstag in Villingen dem Ligarivalen 1. FC Köln mit 2:3 (2:2). Die Bayern mussten kurz nach der EM auf ihre zahlreichen Nationalspieler verzichten, 42,5-Millionen-Einkauf Dayot Upamecano (zuletzt RB Leipzig) stand aber in der Startelf.

Auf der anderen Seite bleibt Steffen Baumgart in der noch jungen Vorbereitung als Trainer des 1. FC Köln ungeschlagen, zwei der drei Tests gewannen die Rheinländer. Der erst 18-jährige Armindo Sieb (6.) und Joshua Zirkzee (34.) trafen für die junge Bayern-Mannschaft, Jan Thielmann (20.) und Rückkehrer Mark Uth (27./56.) per Doppelpack führten Köln zum Sieg.

Köln - FC Bayern im LIVE-TICKER

Köln - Bayern 3:2 Tore 0:1 Sieb (6.), 1:1 Thielmann (20.), 2:1 Uth (27.), 2:2 Zirkzee (34.), 3:2 Uth (56.) Aufstellung Köln Horn - Ehizibue (64. Schindler), Mere (46. Schmitz), Czichos (64. Hübers), Katterbach (46. Castrop) - Hector (67. Skhiri), Özcan (64. Ostrak) - Thielmann (64. Andersson), Uth (64. Wydra), Kainz (64. Ljubicic) - Modeste (46. Lemperle) Aufstellung Bayern Ulreich (46. Hoffmann) - Stanisic (46. Sarr), Upamecano (46. Nianzou), C. Richards (46. Lawrence), O. Richards (46. Vita) - Rhein, Scott (27. Mosandl), Sieb, Booth (46. Copado), Zirkzee (46. Cuisance) - Choupo-Moting (46. Tillmann) Gelbe Karten Schmitz (80.) - Sarr (53.)

Ende | Die Amtszeit von Julian Nagelsmann bei den Bayern startet mit einer Niederlage, die wegen der personellen Besetzung aber nur bedingt aussagekräftig ist. Bis zum nächsten Test am nächsten Samstag gegen Ajax haben die Münchner dennoch Einiges zu tun.

Ende | Natürlich darf der Sieg nicht zu hoch gehängt werden, doch wird der Erfolg über die Bayern den Kölnern gut tun. Schon morgen geht es für die Mannschaft von Steffen Baumgart weiter. Mit dem FC Schaffhausen wartet dann ein etwas leichteres Kaliber.

Ende | Durch die vielen Wechsel verliert das Spiel schon früh im zweiten Durchgang an Fahrt, die rasante erste Halbzeit ist deshalb nicht zu wiederholen. Weil vor allem die Bayern-Abwehr eklatante Schwächen aufweist und Kölns Uth diese zu nutzen weiß, schlägt der FC die Münchner am Ende nicht unverdient.

1. FC Köln vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: ABPFIFF

90. | Die letzte Minute läuft. Von einer üppigen Nachspielzeit ist trotz fünf Tore nicht auszugehen.

88. | Und mal wieder Lemperle. Der Angreifer investiert viel, reibt sich auf, ist bislang aber glücklos. Einen Schuss aus 16 Metern zentraler Position fängt Hoffmann sicher.

86. | Lemperle komplett frei links im Strafraum. Während die Bayern-Abwehr nur mühselig entgegentrottet, verpasst der FC-Stürmer den Moment des Zuspiels auf den einlaufenden Andersson.

84. | Köln legt sich die Bayern an deren Strafraum zurecht, lässt die Kugel schön laufen. Letztlich bolzt Schindler vom rechten Sechzehnereck mit Rückenlage drauf - drüber.

82. | Cuisance setzt den anschließenden Freistoß aus 22 Metern halblinker Position über die Mauer - und übers Tor.

80. | Schmitz reißt Copado zu Boden und sieht dafür die Gelbe Karte.

1. FC Köln vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

75. | Gute Ausgleichschance für die Bayern nach einem Querpass von der rechten Seite von Sieb, am zweiten Pfosten kommt Copado einen Schritt zu spät.

71. | Top-Chance für Köln durch den eingewechelten Lemperle. Er tunnelt zwar Hoffmann, doch der Keeper streift die Kugel noch leicht, sodass sie links vorbeigeht.

68. | Die vielen Wechsel wirken sich etwas aufs Spielniveau aus. Auch, wenn beide Mannschaften weiter gewillt sind, nimmt das Ganze langsam den üblichen Testspielcharakter an.

67. | Jonas Hector geht runter beim Effzeh, für ihn neu dabei ist Ellyes Skhiri

1. FC Köln vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: WECHSEL

65. | Wieder stimmt die Zuteilung der Bayern bei einer hohen Hereingabe nicht. So kommt Andersson am Elfmeterpunkt komplett frei zum Kopfball - Hoffmann im Bayern-Tor guckt dem Ball am rechten Pfosten noch hinterher.

63. | Der 1. FC Köln tauscht gleich auf mehreren Positionen

1. FC Köln vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: WECHSEL

61. | Copado - übrigens der Neffe von Hasan Salihamidzic - nimmt eine Flanke links im Strafraum gut herunter, lässt mit einer Finte dann zwei FC-Spieler ins Leere grätschen. Beim Abschluss ist ein weißer Fuß dann aber dennoch dazwischen.

59. | Czichos liegt am Boden und greift sich an die Wade, wahrscheinlich wird ihn Baumgart gleich vorsichtshalber runternehmen. Draußen machen sich ohnehin einige FC-Männer zur Einwechslung bereit.

56. | Wieder Uth! Kainz erläuft am rechten Eckballkreis einen weiten Ball und erhält bei der Flanke zu wenig Gegenwehr von Rhein. In der Mitte löst sich Uth gut von Kouassi und Sarr und köpft frei vor Hoffmann ins rechte Eck ein - Köln führt erneut!

TOOOR! 1. FC Köln vs. FC Bayern München 3:2 | Torschütze: Uth

53. | Sarr haut im Mittelfeld dazwischen, trifft Özcan mit einer Grätsche von hinten - erste Gelbe Karte in einem sonst sehr fairen Spiel.

1. FC Köln vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

52. | Die fast runderneurten Bayern müssen sich noch finden, oftmals hapert es noch an der Abstimmung. Und dass es noch kaum Automatismen gibt, ist freilich auch klar.

49. | Gute Chance für Thielmann, der aus der Zentrale durchbricht und Kouassi davonläuft. Sein Abschluss von der Strafraumkante zischt dann einen halben Meter über das Gehäuse von Hoffmann.

46. | Weiter geht's! Beide Teams haben zu Beginn der zweiten Halbzeit kräftig durchgewechselt.

1. FC Köln vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT

Halbzeit | Auf beiden Seiten deutet sich mit Beginn der zweiten Hälfte ein umfassender Wechsel an. Nagelsmann und Baumgart besprechen sich bereits mit dem neuen Personal.

Halbzeit | Munteres Testspiel im Schwarzwald mit zwei Mannschaften, die jeweils volle Offensive fahren und dabei oft die eigene Abwehrarbeit etwas vernachlässigen. Die C-Elf der Bayern hält gegen die potenzielle Bundesliga-Truppe der Kölner in weiten Teilen gut mit, hätte die vielen Fehler des FC im Aufbauspiel sogar noch besser ausspielen und bestrafen können. Ganz klares Highlight des ersten Durchgangs ist indes der Treffer zum 2:1 für die Kölner durch Uth per eingesprungenem Fallrückzieher!

45. | Und dann ist Pause in Villingen - 2:2 zwischen Köln und Bayern.

1. FC Köln vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: HALBZEIT

44. | Die erste Halbzeit neigt sich dem Ende entgegen. Die oft stürmischen Offensiv-Vorstöße beider Mannschaften haben zuletzt etwas nachgelassen.

41. | Beim Blick an den Seitenrand fällt auf: Baumgart tigert an der Coachingzone auf und ab, kommentiert beinah jede Kölner Aktion. Nagelsmann beobachtet mehr, greift verbal nur punktuell ein.

38. | Rhein erobert am Mittelkreis den Ball, spielt dann direkt den vertikalen Ball auf Booth, der von Katterbach dann gut gestellt wird.

36. | Vier Tore in 35 Minuten, es ist Einiges geboten in Villingen - was vor allem aber an den vielen Aussetzern auf beiden Seiten liegt.

34. | Katastrophaler Bock von Czichos im Aufbauspiel, die Bayern schalten schnell um, Choupo-Moting legt raus auf Booth, der wieder in den Fünfer gibt. Dort drückt Zirkzee den Ball ohne Probleme zum erneuten Ausgleich ins Tor.

TOOOR! 1. FC Köln vs. FC Bayern München 2:2 | Torschütze: Zirkzee

31. | Der FC ist jetzt Herr im Haus, gewinnt vor allem im Mittelfeld die Zweikämpfe und lässt den Ball gegen die teilweise blutjungen Bayern gut laufen.

27. | Traumtor von Uth! Kainz flankt von der linken Seite, im Strafraum springt Uth in den Ball und trifft das Leder mit einem Mix aus Seit- und Fallrückzieher - ein Treffer, den man so sonst wohl nur Zlatan Ibrahimovic zutrauen würde!

TOOOR! 1. FC Köln vs. FC Bayern München 2:1 | Torschütze: Uth

27. | Und schon der erste Wechsel bei den Bayern: Scott, der etwas humpelt, geht runter für Mosandl.

1. FC Köln vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: WECHSEL

26. | Bei eigenem Ballbesitz steht die Münchner Hintermannschaft grundsätzlich extrem hoch, teilweise auf Höhe der Mittellinie. Das birgt natürlich Gefahren für Kölner Konter.

22. | Auf der anderen Seite kommt Zirkzee zunächst nach einer Ecke zum Kopfball, setzt diesen aber weit neben das Tor. Wenige Augenblicke später stochert der Rückkehrer von der AC Parma stark nach, kann 20 Meter vor Horn aber nicht mehr für einen seiner Kollegen querlegen.

20. | Jetzt ist der Ball drin! Bei einem Ball aus der Kölner Hälfte nach einem Fehlpass von Neuzugang Omar Richards spielen die Bayern auf Abseits. Thielmann - wohl auf gleicher Höhe mit Upamecano - startet im richtigen Moment, ist frei durch und schiebt dann cool gegen Ulreich ins linke untere Eck ein.

TOOOR! 1. FC Köln vs. FC Bayern München 1:1 | Torschütze: Thielmann

18. | Die erste dicke Chance für den FC: Uth wird unweit des Elfmeterpunktes angespielt, legt sich den Ball dann stark an Upamecano vorbei. Ulreich fährt beim Schuss auf die linke untere Eck noch reaktionsschnell den Fuß aus.

15. | Viertelstunde durch, die Bayern führen. Die aus der Bundesliga gewöhnte Dominanz erreicht die Münchner C-Elf erwartungsgemäß aber nicht.

13. | Auf der rechten Kölner Seite klafft immer wieder ein riesiges Loch. Das missfällt an der Seitenlinie auch Trainer Baumgart, der mit Schiebermütze bedeckt, jetzt schon ein paar Mal laut aufgeschrien hat.

10. | Mittlerweile ist der FC deutlich besser drin, holt gerade Ecke um Ecke heraus. Mehr als ein Schüsschen von Kainz weit übers Tor von Ulreich kommt dann aber nicht bei rum.

8. | Die Bayern werden ihrer - wohlgemerkt nur naturgemäßen - Favoritenstellung also gerecht. Denn mit ihrer Stammbesetzung müssten eigentlich die Kölner bevorteilt sein, haben beim Gegentreffer aber früh gepennt.

6. | Führung für die Bayern! Mere schlägt im Strafraum über den Ball, kann so eine Bayern-Flanke von der rechten Seite nur unzureichend klären. Sieb - mit Abstand auffälligster Akteur der ersten Minuten - steht richtig, blickt kurz hoch und zirkelt den Ball dann ins rechte Eck.

TOOOR! 1. FC Köln vs. FC Bayern München 0:1 | Torschütze: Sieb

5. | Viel Platz auf der linken Seite für C. Richards, der einige Meter macht, dann nochmal links rauslegt zu Sieb. Dessen scharfe Hereingabe in den Fünfer klärt Czichos mit dem Kopf - guter Vorstoß!

3. | Sieb luchst am linken Strafraumrand Ehizibue den Ball ab, der sich dann nur mit einem Foul zu helfen weiß. Freistoß für die Bayern, der aber nichts einbringt.

2. | Köln ganz in Weiß, die Bayern in den schwarz-goldenen Auswärtstrikots, dazu zahlreiche Zuschauer auf den Rängen - tolle Kulisse im Schwarzwald!

1. | Los gehts in Villingen!

1. FC Köln vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: ANPFIFF

vor Beginn | Auch die in Westdeutschland nach wie vor dramatische Hochwassersituation spielt heute eine wichtige Rolle: Im Rahmen des Tests übergeben die Bayern zusammen mit Sponsor Telekom und dem 1.FC Köln einen Spendenscheck in Höhe von 100.000 Euro an die Organisation "Lichtblicke e.V.", die das Geld an die Betroffenen weitergibt.

vor Beginn | Auch beim 1. FC Köln steht mit Steffen Baumgart ein neuer Mann an der Seitenlinie, der aber schon in zwei Vorbereitungsspielen gewisse Eindrücke vermitteln konnte: Einem ungefährdeten 4:0-Erfolg über Stadtnachbar Fortuna Köln folgte ein 1:1-Unentschieden gegen den MSV Duisburg.

vor Beginn | Alle Augen auf Julian Nagelsmann: Für den neuen Bayern-Trainer ist das Testspiel gegen die Kölner die erste Bewährungsprobe beim neuen Arbeitgeber. Angetreten hat der vorherige Leipzig-Coach seinen Dienst in München zu Monatsbeginn, seitdem gab es aber lediglich Trainingseinheiten.

vor Beginn | Eine Schock-Meldung mussten die Bayern bereits heute Vormittag hinnehmen: Marc Roca fällt mit einem Bänderriss mehrere Wochen aus. Nach Alphonso Davies und Lucas Hernández ist Roca bereits der dritte Spieler, auf den Nagelsmann verletzungsbedingt länger verzichten muss.

vor Beginn | Gänzlich ohne die EM-Fahrer, die noch bis Ende Juli im Urlaub sind, geht der FC Bayern den ersten Test der Saison-Vorbereitung an. Nachwuchskräfte und Neuverpflichtungen dürfen sich indes beweisen und Eigenwerbung betreiben - darunter Dayot Upamecano, Omar Richards oder Rückkehrer Sven Ulreich.

vor Beginn | Die Bayern beginnen mit: Ulreich - C. Richards, Upamecano, Stanisic, O. Richards - Rhein, Scott, Sieb, Booth, Zirkzee - Choupo-Moting.

vor Beginn | Ohne die bereits gewechselten Bornauw (Wolfsburg) und Jakobs (Monaco) tritt der FC mit einer Startformation an, die so wohl auch am ersten Spieltag in knapp vier Wochen aussehen könnte. Einzig Drexler fehlt heute wegen einer leichten Erkältung.

vor Beginn | Die Kölner starten mit: Horn - Ehizibue, Mere, Czichos, Katterbach - Hector, Özcan - Thielmann, Schaub, Kainz - Modeste.

vor Beginn | Herzlich willkommen zum Testspiel zwischen dem 1. FC Köln und Bayern München.

1. FC Köln vs. Bayern München: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Köln: Horn - Ehizibue, Mere, Czichos, Katterbach - Hector, Özcan - Thielmann, Uth, Kainz - Modeste

Bayern setzt auf folgende Aufstellung: Ulreich - Stanisic, Upamecano, C. Richards, O. Richards - Rhein, Scott, Sieb, Booth, Zirkzee - Choupo-Moting

1. FC Köln vs. Bayern München heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Köln - Bayern heute ... im TV MagentaTV im LIVE-STREAM MagentaTV LIVE-TICKER Goal

Köln vs. Bayern im LIVE-TICKER: Das Testspiel im Überblick