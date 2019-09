Jürgen Klopp: Das wäre mein perfekter Nachfolger beim FC Liverpool

Jürgen Klopp hat den FC Liverpool zurück in die Weltspitze geführt. Als seinen perfekten Nachfolger hat er eine Reds-Legende im Blick.

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hat für die Zeit nach seiner Ära bei den Reds seinen perfekten Nachfolger auf dem Trainerstuhl an der Anfield Road genannt.

Wenn "Liverpool mich morgen entlassen würde", so Klopp bei Four Four Two, werde man zwar vermutlich zunächst Vereinsikone Kenny Dalglish anrufen. "Aber sie würden wahrscheinlich Stevie aus Glasgow holen“, betonte der frischgebackene Welttrainer des Jahres 2019, dessen Kontrakt in Liverpool noch bis Sommer 2022 datiert ist.

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp: Stevie sollte auf mich folgen

Klopp führte aus: "Wenn Sie mich fragen, wer auf mich folgen soll, würde ich Stevie sagen. Ich helfe ihm, wann immer ich kann. Wenn jemand deinen Job bekommt, geht es nicht um ihn, es geht darum, dass du nicht gut genug bist.“

Gerrard hatte es einst aus dem Nachwuchs des LFC in die erste Mannschaft geschafft und in 17 Jahren insgesamt 710 Pflichtspiele (186 Tore) für Liverpool absolviert. 2015 ging er noch für zwei Jahre zu , um seine aktive Karriere in der ausklingen zu lassen. Aktuell ist der 39-jährige Engländer Trainer beim schottischen Topklub Glasgow , hat dort noch Vertrag bis 2022. Zuvor hatte Gerrard bereits die U18 Liverpools gecoacht.