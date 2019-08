FC Liverpool: Jürgen Klopp schaute sich im Urlaub Videos der CL-Siegesparade an

Die Beziehung zwischen Fans und Mannschaft gilt bei den Reds als ganz besonders. Liverpool-Coach Jürgen Klopp bestätigt diesen Eindruck.

EXKLUSIV

Trainer Jürgen Klopp hat sich im Sommerurlaub verschiedene Videos der Siegesparade seines nach dem gewonnenen Champions-League-Finale gegen angeschaut. 500.000 Fans empfingen ihre Helden Anfang Juni an der Mersey und Coach Klopp erklärt beiund SPOX , was daran für ihn so besonders war.

"Diese absolute Leidenschaft, die sie zeigen, die konnte ich nicht erwarten. Nach der Parade habe ich mir im Urlaub viele Videos davon angeschaut. Ich wollte so viele Perspektiven wie möglich haben und ich sah diese Leidenschaft in den Augen der Menschen", führte Klopp aus. "Das war unglaublich."

Jürgen Klopp: Liverpool ist wieder "gierig"

Voller Enthusiasmus schwärmt der ehemalige Dortmunder davon, wie Mannschaft und Anhänger eine Einheit bilden – und wie sie dieses Bild auch nach außen transportieren. "Ich liebe das Bild, das wir nach draußen abgeben. Eine sensationelle Einheit mit großem Herzen, das wie wild schlägt. Alle ziehen an einem Strang und das ist auch der Grund für den Erfolg, den wir hatten."

Der Gewinn der Königsklasse bedeutete für Klopp und seine Schützlinge die Krönung einer bärenstarken Saison. "Als Hendo (Kapitän Jordan Henderson, Anm. d. Red.) den Pokal in den Himmels reckte, war sein Gesicht das Gesicht unserer Fans. Komplett wild, kurz vorm Platzen. Wie kann man diese Videos anschauen und dabei nicht emotional werden? Das ist verrückt und ich liebe das."

Für die neue Saison, die für den englischen Vizemeister am Freitagabend mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger Norwich City beginnt, hat Klopp sich wieder eine Menge vorgenommen. Er betont, seine Mannschaft sei "gierig", und das müsse sie schließlich auch sein.

Der Auftakt mit einem Abendspiel unter Flutlicht an der Anfiel Road sei dabei der perfekte Einstieg und er setze wieder auf die bedingungslose Unterstützung von den Rängen: "Das ist wunderbar. Wir brauchen das, am besten jede Woche. Ohne das sind wir nicht, was wir sind. Warum sollten wir uns zurückhalten?"