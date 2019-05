Sammer lobt Klopp vor Champions-League-Finale: "Außergewöhnlich und überragend"

Als Sportdirektor der Bayern hatte sich Sammer hin und wieder mit dem damaligen BVB-Coach in der Wolle. Nun lobte er Klopp in höchsten Tönen.

Eurosport-Experte Matthias Sammer hofft im Champions-League-Finale am Samstag (21.00 Uhr im LIVE-STREAM auf DAZN) auf einen Triumph des - wegen Jürgen Klopp.

"Als ich noch bei Bayern München und er Trainer in Dortmund war, haben wir uns das eine oder andere Mal gekabbelt. Aber mit jedem Tag Abstand mehr nötigt es mir allergrößten Respekt ab, was er in Liverpool für den deutschen Fußball und das Ansehen der Trainer leistet", sagte der Europameister von 1996.

Sammer über Klopp: "Das ist Wahnsinn"

Was Klopp leiste und entwickle, sei "außergewöhnlich und überragend. Natürlich ist er zwischendurch mal angegriffen worden, dass er zu wenig Titel gewinnt. Aber wenn man sich anschaut, wie viele Punkte Liverpool diese Saison geholt hat, das ist Wahnsinn."

Dennoch war in der Premier League mit 98:97 Punkten englischer Meister geworden. Im Champions-League-Endspiel spielt Liverpool in Madrid gegen .