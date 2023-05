Real Madrid, Rekordtorjäger: Cristiano Ronaldo ganz vorn, Karim Benzema holt auf

GOAL wirft einen Blick auf die 20 besten Torschützen in der Geschichte von Real Madrid.

Real Madrid gehört zu den besten und erfolgreichsten europäische Mannschaften der Geschichte.

Die Königlichen haben die meisten Meistertitel in Spanien gewonnen und haben die Champions League zu ihrem Paradewettbewerb gemacht. 14 Mal gewann Real die Königsklasse. Doppelt so häufig wie der erste Verfolger.

Kein Wunder also, dass einige der größten Spieler, die jemals auf einem Fußballplatz standen, im Laufe ihrer Karriere das berühmte Trikot von Real Madrid trugen, darunter einige unglaubliche Torjäger.

Doch wer führt die ewige Torschützenliste von Real Madrid an?

Cristiano Ronaldo ist mit 451 Toren in 438 Spielen der erfolgreichste Torschütze des Vereins. Er ist der einzige Spieler in der Geschichte der Blancos, der im Schnitt mehr als ein Tor pro Spiel erzielt hat. Der Portugiese gewann während seiner Zeit im Santiago Bernabeu vier Champions Leagues und viermal den Ballon d'Or.

Karim Benzema ist der einzige aktuelle Spieler von Real Madrid, der auf der Liste der besten Torschützen der Vereinsgeschichte steht. Mit mehr als 350 Toren ist der Franzose der zweitbeste Torschütze und gewann einmal den Pichichi und fünfmal die Champions League.

Klublegende Raúl liegt mit 323 Toren auf dem dritten Platz. Er debütierte im Alter von 17 Jahren und verhalf Real Madrid zu drei Champions-League-Siegen.

Alfredo Dí Stefano erzielte in nur 396 Spielen 308 Tore und belegt damit den vierten Platz in der ewigen Torjägerliste. Während seiner Zeit im Verein gewann Real Madrid zwischen 1956 und 1960 fünf Europapokale in Folge.

Getty Images

Ungarns Ikone Ferenc Puskas steht mit 242 Toren in 262 Spielen auf Platz sechs der Liste. Bei der Wahl zum Ballon d'Or 1960 belegte er den zweiten Platz, während er bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 1954, die Ungarn als Vizeweltmeister beendete, den Goldenen Ball gewann. Außerdem holte er viermal in Folge die Pichichi-Trophäe.

Der mexikanische Stürmer Hugo Sánchez, der von 1985 bis 1992 für Real Madrid spielte, war ein sehr beständiger Torjäger, der in nur 282 Spielen 208 Tore erzielte. Als Madridista gewann er ebenfalls vier Pichichi-Titel.

Paco Gento (182 Tore in 600 Spielen), Pirri (172 Tore in 561 Spielen) und Emilio Butragueño (171 Tore in 463 Spielen) runden die Top-10 der Torjäger von Real Madrid ab.

Getty

Real Madrid: Die 20 besten Torschützen