Jude Bellingham in Madrid vorgestellt: "Konnte Real nicht ablehnen"

Bei seiner offiziellen Vorstellung bei Real Madrid erklärte Ex-BVB-Star Jude Bellingham seine Entscheidung zum Wechsel nach Spanien.

Jude Bellingham strahlte, als er das nächste Kapitel seiner immer noch jungen Karriere einläutete. "Es ist ein unglaubliches Gefühl. Ich komme zum größten Verein der Fußball-Geschichte", sagte der nun ehemalige BVB-Spieler bei seiner Vorstellung bei Real Madrid am Donnerstag in der spanischen Hauptstadt: "Danke an alle, die mir auf diesem Weg geholfen haben. Hala Madrid!"

Real-Präsident Florentino Perez betonte, an einem "Tag der Freude und großer Emotionen" sollten alle Real-Fans "sehr stolz sein, einer der besten Spieler der Welt hat sich für uns entschieden. Er hätte zu jedem Team der Welt gehen können, aber er hat Real Madrid gewählt." Bei den Königlichen bekommt der Engländer die Rückennummer fünf, die auch Reals Ausnahmespieler Zinedine Zidane bis zu seinem Karriere-Ende 2006 trug.

Auch Bellingham gab zu, dass ein Wechsel nach England "vielleicht die einfachere Option" gewesen wäre. Aber, so der englische Nationalspieler, "ich konnte Real nicht ablehnen. Sie haben eine so große Geschichte, ich will einfach Teil davon werden."

Der spanische Rekordmeister und Borussia Dortmund hatten den Transfer am Mittwoch offiziell gemacht. Real zahlt für Bellingham, der in Madrid einen Vertrag bis 2029 erhält, eine fixe Ablösesumme in Höhe von 103 Millionen Euro. Inklusive möglicher Bonuszahlungen könnten sich die Einnahmen der Dortmunder auf 137 Millionen Euro belaufen.

Bellingham zeigte sich von seinem Preisschild unbeeindruckt. "Das interessiert mich nicht so sehr", sagte er: "Das Ziel bleibt immer das Gleiche. Ich will hier Titel gewinnen und Real Madrid helfen, weiterhin der größte Verein der Welt zu bleiben." Die jüngsten Leistungen von Manchester City, die Real in der Champions League im Halbfinale deutlichen besiegt hatten, würden ihn dabei zusätzlich motivieren: "Das gibt uns nur noch mehr Feuer, nächstes Jahr zurückzuschlagen."