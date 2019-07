Journalist bestätigt: Interview von PSG-Star Neymar gestohlen

Ein Journalist des brasilianischen Netzwerks UOL Esporte hat bestätigt, dass ihm Speicherkarten gestohlen wurden, auf denen ein exklusives Interview mit PSG-Star Neymar gespeichert war.

"Sie haben alle Speicherkarten des Neymar-Interviews entwendet, auf denen der Spieler im Detail über seine Zukunft spricht", bestätigte der Brasilianer nun offiziell.

Das Exklusiv-Gespräch sollte eigentlich am Montagabend auf Sendung gehen, die Aufnahme wurde aber am vergangenen Wochenende aus dem Auto des Journalisten entwendet und musste deshalb aus dem Programm gestrichen werden.

Der zweite Teil des zweiteiligen Interviews wurde am Samstag aufgenommen. Bedingung des Gesprächs war es, dass keine Fragen zum oder zu den Vergewaltigungsvorwürfen an Neymar gestellt werden durften.

