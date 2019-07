FC Barcelona: Xavi pessimistisch bezüglich einer Neymar-Rückkehr von PSG

Seit Wochen wird über eine Rückkehr von Neymar zum FC Barcelona spekuliert. Klublegende Xavi würde sich über den PSG-Star freuen, sieht jedoch Hürden.

Der ehemalige Barca-Kapitän Xavi hat für eine Rückkehr von PSG-Star Neymar zu seinem Ex-Klub einige Hürden ausgemacht. Aktuell ist ein Transfer für den 39-Jährigen nur schwer vorstellbar.

"Er wäre ein unglaublicher Transfer", sagte er gegenüber Movistar. "Aber meiner Meinung nach wird es schwer, sehr schwer sogar."

Xavi über Neymar-Transfer: "Abwarten, was Barcelona machen kann"

Ganz ausschließen will er eine Rückkehr des Brasilianers freilich nicht. "Wir haben schon so viele Dinge erlebt, die ich nicht habe kommen sehen", so Xavi weiter. "Zum Beispiel, dass PSG 222 Millionen Euro bezahlt. Also müssen wir wohl abwarten, was Barcelona machen kann."

Feststehen soll hingegen der Transfer von Antoine Griezmann ins Camp Nou. Der Weltmeister ist laut Xavi ein "Weltstar", der bei und gezeigt habe, dass er den Unterschied ausmachen kann.