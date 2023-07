Declan Rice: West Ham United bestätigt Abgang für Rekordsumme

Declan Rice wird West Ham United für viel Geld verlassen. Der Mittelfeldspieler wandte sich mit einer Abschiedsbotschaft an die Hammers-Fans.

WAS IST PASSIERT? West Ham United gab bekannt, dass Declan Rice den Klub in diesem Sommer verlassen wird. Der 24-Jährige wird für die britische Rekordablöse von knapp über kolportierten 122 Millionen Euro mit hoher Wahrscheinlichkeit zum FC Arsenal wechseln.

WAS WURDE GESAGT? Rice wandte sich mit einem auf der Homepage der Hammers veröffentlichten Brief an die Fans von West Ham - ein emotionaler Rückblick auf seine Zeit in Ost-London. Er bedankte sich bei allen Weggefährten, die ihn seit 2013 auf seiner Reise mit West Ham begleitet haben.

Die vergangenen Tage und Wochen seien für ihn ein "Wechselbad der Gefühle" gewesen. Bereits ganz zu Beginn seiner Zeit bei West Ham fühlte sich Rice "sofort wie zuhause". “

Zudem schrieb er, wie besonders es nun sei, den Verein mit dem Sieg in der Conference League zu verlassen.



WIE GEHT ES WEITER? Sein Wechsel zu Arsenal soll vermutlich noch an diesem Samstag offiziell verkündet werden. Sein Pflichtspieldebüt für Arsenal könnte Rice am 12. August gegen Nottingham Forest am ersten Spieltag der Premier League geben.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Seit seinem Wechsel aus der Jugend des FC Chelsea kam Rice für West Ham in 245 Pflichtspielen zum Einsatz. Dabei gelangen ihm 15 Tore und 13 Vorlagen.