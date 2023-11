Joshua Kimmich offenbar unter genauer Beobachtung im DFB-Team: Verliert der Spieler des FC Bayern München seinen Stammplatz?

Joshua Kimmich ist in der deutschen Nationalmannschaft nicht mehr unantastbar. Verliert er sogar seinen Stammplatz?

WAS IST PASSIERT? Joshua Kimmich vom FC Bayern München steht aktuell offenbar unter genauer Beobachtung bei der deutschen Nationalmannschaft. Das berichtet die Bild-Zeitung.

WAS IST DER HINTERGRUND? Bei der 2:3-Niederlage im Testspiel gegen die Türkei hatten Kimmich und sein Mittelfeldpartner Ilkay Gündogan im Zentrum nicht wirklich überzeugen können (Note 4 für beide). Daher wäre es durchaus möglich, so mutmaßt das Blatt, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann wieder auf eine andere Kombination setzt.

Als Kimmich beim ersten Lehrgang des ehemaligen Bayern-Trainers in den USA gefehlt hatte, setzte dieser auf das Duo Gündogan/Pascal Groß. Letzterer betrieb dabei mächtig Eigenwerbung.

WAS WURDE GESAGT? "Ich halte von beiden extrem viel, das ist das Allerwichtigste. Aber natürlich müssen wir immer auch gucken, was der Gegner uns anbietet und was das Spiel verlangt. Das ist niemals despektierlich irgendeinem Spieler gegenüber, aber ich habe immer gesagt: Es ist keiner gesetzt. Jeder ist eingeladen, sein Bestes zu geben und demnach stelle ich auf", sagte Nagelsmann und betonte somit, dass kein DFB-Spieler eine Stammplatzgarantie hätte.

Er sehe die "Sinnhaftigkeit nicht dahinter, einem Spieler einen Freifahrtschein zu geben", ergänzte Nagelsmann: "Jeder muss sich zerreißen und dann müssen wir schauen, dass es passend zum Gegner gut funktioniert. Und dann werden wir hoffentlich auch die richtige Entscheidung treffen."

Auch Lothar Matthäus hatte in seiner Funktion als RTL-Experte Kritik an der deutschen Doppelsechs gegen die Türkei geübt. "Gündogan und Kimmich, das hat man auch bei der Weltmeisterschaft gesehen, passen auf der Doppelsechs nicht zusammen, weil sie sich zu ähnlich sind. Das sind zwei große Spieler, ich würde fast sagen Weltklassespieler, aber die tun sich nicht gut, wenn sie zusammenspielen", sagte er.

Stattdessen machte er sich für Leon Goretzka und Groß für die Rolle neben Kimmich oder Gündogan stark. "Ein Sechser, der vor der Abwehr aufräumt, das ist weder Gündogan noch Kimmich."

WIE GEHT ES WEITER? Am Dienstag (21. November) trifft Deutschland in Wien auf die bereits für die Europameisterschaft qualifizierte Nationalmannschaft von Österreich. Dann wird sich zeigen, ob Nagelsmann bei einem seiner letzten Tests vor der Heim-EM auf Kimmich oder seinen Kapitän Gündogan verzichtet.

