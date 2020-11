FC Bayern München: Verletzungsschock und Tränen bei Joshua Kimmich gegen den BVB

Ganz bitter für den FC Bayern! Joshua Kimmich verletzte sich im Topspiel beim BVB offenbar schwerer am Knie, musste ausgewechselt werden.

Joshua Kimmich hat sich im Topspiel zwischen dem und (Jetzt im LIVE-TICKER) offenbar schwerer am Knie verletzt. Dem FC Bayern München droht somit nach Alphonso Davies der nächste längerfristige Ausfall eines Stammspielers.

Kimmich hatte in der 34. Minute ein Zuspiel von Leon Goretzka passieren lassen und zu spät erkannt, dass Erling Haaland ihn angelaufen hatte. Anschließend setzte der 25-Jährige zur Grätsche an, wobei er sich womöglich das Knie verdrehte.

FC Bayern: Joshua Kimmich in Dortmund ausgewechselt, genaue Diagnose steht aus

Kimmich wälzte sich anschließend am Boden und war sogar den Tränen nahe. Gestützt von den Mannschaftsärzten, die sofort den Schubladentest machten, um einen möglichen Bänderschaden zu identifizieren, verließ der deutsche Nationalspieler das Feld. Für ihn kam in der 37. Minute Corentin Tolisso in die Partie.

Mehr Teams

Eine genaue Diagnose der Verletzung steht zunächst noch aus. In seiner Karriere war Kimmich bislang von schweren Verletzungen verschont geblieben. Lediglich einen Außenbandanriss zog sich der defensive Mittelfeldspieler 2014 noch in Diensten von zu.