Joshua Kimmich ist einer der bekanntesten Fußballer Deutschlands. Dennoch herrscht bei der Aussprache seines Vornamens zuweilen Verwirrung.

Seit Jahren eine feste Größe beim FC Bayern München und im DFB-Team, Champions-League-Sieger, dazu achtfacher Deutscher Meister: Joshua Kimmich ist hierzulande jedem Fußball-Fan bekannt.

Was die Aussprache seines Vornamens angeht, hört man von Kommentatoren, Experten, Trainern oder Mitspielern aber immer wieder unterschiedliche Versionen. Manche sprechen das "sh" darin als "sch", manche einfach nur als "s".

Was davon ist eigentlich die richtige Version oder besser gesagt: Wie will der Mittelfeldspieler vom FCB selbst genannt werden?

Warum Joshua Kimmich Josua ausgesprochen werden will

Wer seinen Vornamen mit "sch" ausspricht, der könnte durchaus böse Blicke von Kimmich ernten. Denn der Bayern-Star hat in den vergangenen Jahren schon häufiger betont, dass er Josua ausgesprochen werden will, dass also nur ein "s" gesprochen werden soll.

Getty Images

Die Erklärung dafür lieferte er auch bereits vor einigen Jahren. Und sie legt nahe, dass die Blicke seiner Mutter bei einer Aussprache seines Vornamens mit "sch" wahrscheinlich noch etwas böser ausfallen dürften.

"Meine Mutter bereut es, dass sie ein 'h' da rein gesetzt hat. Das hatte eher optische Gründe. Sie wollten eigentlich, dass ich Josua heiße, der Name aus der Bibel", wird Kimmich von der tz zitiert.

Josua Kimmich ist die richtige Aussprache: Der Bayern-Star im Steckbrief