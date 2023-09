"Erst Bayern, dann PSG – und jetzt sind wir ratlos": José Mourinho wundert sich über Ex-FCB-Flop Renato Sanches

Erneut wird Renato Sanches von einer Verletzung außer Gefecht gesetzt. Roma-Coach José Mourinho ist angefressen.

WAS IST PASSIERT? Roma-Trainer José Mourinho hat sich kritisch zu Neuzugang Renato Sanches geäußert. Die Verletzungsanfälligkeit seines Landsmanns, der einst auch beim FC Bayern spielte, ist für den Portugiesen besorgniserregend.

WAS WURDE GESAGT? Nach dem 2:1-Sieg in der Europa League bei Sherrif Tiraspol klagte Mourinho bei Sky Italia: "Sein Einsatz ist immer fraglich. Und es ist schwer zu verstehen, warum er immer verletzt ist. Erst Bayern, dann PSG – und jetzt sind wir ratlos. Wir können es nicht verstehen. Er hat am Sonntag nur 45 Minuten gespielt, hat sich dann drei Tage ausgeruht, und jetzt verletzt er sich nach 27 Minuten..."

WAS IST DER HINTERGRUND? Sanches musste gegen Sherrif bereits nach knapp einer halben Stunde verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Früher in dieser Saison hatte er bereits zwei Spiele wegen muskulärer Probleme verpasst.

Überhaupt ziehen sich Blessuren durch die Karriere des 26 Jahre alten Europameisters von 2016. Sanches litt unter anderem bereits an mehreren Muskel- und Oberschenkelverletzungen sowie einer schweren Meniskusblessur.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Sanches galt einst als Supertalent und wechselte 2016 für 30 Millionen Euro Ablöse von Benfica zum FCB. Dort schaffte er den Durchbruch nicht, auch eine Leihe zu Swansea City brachte keine Besserung.

Über die Stationen Lille und PSG landete der zentrale Mittelfeldspieler in diesem Sommer bei der Roma. Zunächst ist Sanches ausgeliehen, unter gewissen Konditionen greift 2024 eine Kaufpflicht.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images