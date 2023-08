José Mourinho will offenbar Bayern-Flop Renato Sanches per Leihe von PSG zur Roma holen

José Mourinho will das Roma-Mittelfeld verstärken und hat deshalb wohl einen portugiesischen Landsmann im Auge, der ausgeliehen werden soll.

WAS IST PASSIERT? Die AS Rom von Trainer José Mourinho will Renato Sanches von Paris Saint-Germain für die kommende Saison ausleihen. Das berichtet der italienische Transfer-Experte Fabrizio Romano. Demnach warten die Römer aktuell noch auf eine Antwort auf ihre Anfrage für den Portugiesen.

WAS IST DER HINTERGRUND? PSG und die Roma sind sich über die Konditionen des Leihgeschäfts noch nicht einig. Angeblich will PSG, dass die Italiener eine Kaufpflicht aufgedrückt bekommen, die Roma möchte nur eine Kaufoption besitzen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

(C)GettyImages

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Der FC Bayern holte Renato Sanches nach der Europameisterschaft 2016 nach München. Beim FCB konnte er sich allerdings nicht durchsetzen. Über Lille landete er 2022 für 15 Millionen Euro bei PSG.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: