Lyon-Präsident bestätigt: Jose Mourinho ist zu teuer

Nach seinem Engagement bei Manchester United sucht Jose Mourinho einen neuen Klub. Trotz Interesse aus Frankreich wird er aber nicht bei Lyon Trainer.

Jose Mourinho wird in der neuen Saison nicht Trainer von , weil er für die Franzosen zu teuer ist. Das bestätigte Lyons Präsident Jean Michel Aulas der französischen Zeitung L'Equipe. Am Mittwoch hatte Aulas angekündigt, dass der Vertrag mit dem aktuellen Trainer Bruno Genesio wahrscheinlich nicht verlängert wird.

Im Interview mit beIN SPORTS hatte Mourinho zuvor gesagt: "Ich kann mir vorstellen, Trainer in der zu sein." Aulas schob dem für Lyon allerdings einen Riegel vor. Der Grund: "The Special One ist mit unserer ökonomischen Realität nicht zu vereinbaren", so der OL-Präsident.

Auch mit der Bundesliga wurde Mourinho in Verbindung gebracht, vor allem als Kandidat beim . "Ich würde gerne zum dritten Mal die mit einem dritten Klub gewinnen und die fünfte Meisterschaft in einer fünften Liga", erklärte er.

Genesios Vertrag bei OL wird wohl nicht verlängert, da die Mannschaft durch die 2:3-Niederlage gegen Rennes nicht ins Pokalfinale eingezogen ist. Zuvor hatte Aulas gesagt, dass eine Vertragsverlängerung nur zustande kommt, wenn Lyon am Ende der Saison eine Top-drei-Platzierung in der Liga und den Einzug ins Pokalfinale vorweist. Genesio selbst hat großen Respekt vor seinem portugiesischen Kollegen Mourinho: "Es wäre eine Ehre für mich, wenn er mein Nachfolger wäre", sagte er zuletzt.