Jose Mourinho liebäugelt mit Bundesliga: "Warum nicht? Wir werden sehen"

Unterschreibt Jose Mourinho in der Bundesliga? Der Trainer ist wohl offen für ein Engagement und formuliert seine Ziele.

Der aktuell vereinslose Startrainer Jose Mourinho steht einem Engagement in der offen gegenüber und will gleichzeitig nochmals mit einem neuen Klub die gewinnen.

"Das ist ein Land, in dem ich noch nie trainiert habe. Warum nicht? Wir werden sehen", erklärte Mourinho gemäß Record auf die Frage nach einem Trainerposten in auf einem Seminar in .

FC Bayern? "Mourinho würde garantiert zusagen"

Mourinho-Experte Manuel Pereira hatte im exklusiven Interview mit Goal und SPOX bereits im Januar verraten, dass sich Mourinho ein Amt beim sehr gut vorstellen könnte.

"Ich würde gerne zum dritten Mal die Champions League mit einem dritten Klub gewinnen und die die fünfte Meisterschaft in einer fünften Liga", erklärte Mourinho weiter.

Der Portugiese hat bereits mit dem und die Königsklasse geholt, zudem feierte er den Gewinn nationaler Meisterschaften in Portugal, , und .

Bei jenem Seminar sprach der Ex-Trainer von Manchester United auch über das Zerwürfnis mit Paul Pogba, wobei ein Rolls-Royce schuld an der unterkühlten Beziehung gewesen sein soll.