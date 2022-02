Jose Mourinho offenbar mit heftiger Kabinenansprache nach Pokal-Aus: "Habt euch in die Hosen geschissen"

Roma-Trainer Jose Mourinho hat seine Mannschaft scharf kritisiert. Nach dem Aus in der Coppa Italia gegen Inter Mailand (0:2) am Dienstag soll dem Portugiesen bei der anschließenden Kabinenansprache der Kragen geplatzt sein.

"Ich möchte wissen, warum ihr euch seit zwei Jahren gegen die großen Gegner kleinmacht", soll Mourinho die Predigt laut des italienischen Corriere dello Sport begonnen haben. "Wenn man sich kleinmacht, behandeln einen auch die Schiedsrichter wie einen kleinen Klub", habe er verlauten lassen.

Mourinho wütet in der Kabine: "Ihr seid Leute ohne Eier"

Im Pokal-Viertelfinale gegen seinen ehemaligen Klub Inter, der dem Triple-Trainer von 2010 im Vorfeld einen rührenden Empfang bereitet hatte, hätte es deutlich mehr Selbstbewusstsein gebraucht, so Mourinho: "Inter ist eine Super-Mannschaft, und anstatt daraus die richtige Motivation zu ziehen, habt ihr euch in die Hosen geschissen. Das Schlimmste, was einem Mann fehlen kann, sind die Eier."

Bei so viel Respekt vor einem Gegner könne sein Team auch "ab sofort in der Serie C (3. italienische Liga; Anm. d. Red.)" spielen, wird der 56-Jährige weiter zitiert: "Da findet ihr keine Mannschaften mit Champions, Top-Stadien und den Druck des großen Fußballs. Ihr seid Leute ohne Eier, die schlimmste Sache für einen Mann!"

In der Liga befindet sich die Roma derzeit auf dem siebten Tabellenplatz. Auf einen Champions-League-Platz beträgt der Rückstand derzeit sechs Zähler.