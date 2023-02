Heute treffen in der Champions League PSG und der FC Bayern aufeinander. Renato Sanches wird das Duell gegen seinen Ex-Klub allerdings verpassen.

Topspiel-Alarm in der Champions League! Am heutigen Dienstag treffen mit Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München zwei Titelanwärter aufeinander. Das Achtelfinal-Hinspiel wird um 21 Uhr im Parc des Princes angepfiffen.

Die Kader der beiden Mannschaften sind gespickt mit Ausnahmespielern. Beim FC Bayern spielt mit Kingsley Coman ein ehemaliger PSG-Akteur, bei den Franzosen mit Renato Sanches dagegen ein Ex-Bayern-Spieler.

GOAL verrät Euch, ob Renato Sanches heute gegen seinen Ex-Klub spielen kann.

FC Bayern bei PSG: Warum steht Renato Sanches nicht im Kader von Paris Saint-Germain?

Das Spiel gegen den FC Bayern wäre für Sanches sicher etwas Besonderes gewesen. Doch daraus wird nichts.

Am 4. Februar verletzte sich Sanches beim Ligue-1-Spiel gegen den FC Toulouse ohne Einwirkung eines Gegenspielers am Oberschenkel und wurde daraufhin unter Tränen ausgewechselt. Der 26-Jährige wird PSG einige Wochen fehlen.

Für den Portugiesen setzte sich auch eine Verletzungsmisere in dieser Saison fort. Zuvor musste er wegen drei anderen Verletzungen bereits immer wieder einmal pausieren. Deshalb machte er in dieser Saison bisher wettbewerbsübergreifend nur 18 Spiele für PSG, allerdings keines über die volle Spielzeit.

Renato Sanches: Seine Karriere

2016 wechselte der als Wunderkind gepriesene Sanches für 35 Millionen Euro von Benfica Lissabon zum FC Bayern. In München konnte er sich aber nicht durchsetzen, galt als Flop und wurde in der Saison 2017/18 an Swansea City verliehen.

2019 folgte der Wechsel zu OSC Lille in die Ligue 1. Seit seiner Ankunft in Lille erlitt er 14 verschiedene Verletzungen, weswegen er über 50 Spiele verpasste. Dennoch nahm ihn Paris Saint-Germain vor dieser Saison bis 2027 unter Vertrag.