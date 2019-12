BVB-Kandidat Jose Macias auf dem Sprung nach Europa - landet der Mexikaner in der Bundesliga?

Der BVB wird immer wieder mit möglichen neuen Stürmern in Verbindung gebracht. Kommt mit Jose Macias nun ein junger Mann aus Mexiko?

Der frisch gebackene mexikanische Nationalspieler Jose Macias von Club Leon FC könnte schon bald in Europa auf Torejagd. Vor allem wird immer wieder als möglicher Abnehmer für den Angreifer genannt.

"Er ist ein Spieler, den viele ausländische Vereine beobachten. Viele Klubs aus , und sehen in ihm einen Spieler, der sich bald in Europa durchsetzen kann. Er hat alle Voraussetzungen: Er ist dynamisch, intelligent, torgefährlich, schnell und körperlich stark", wird Andres Fassi, Vizepräsident der Klubbesitzer 'Grupo Pachuca', bei Mediotiempo zitiert.

Jose Macias: Sichert sich der BVB 50 Prozent der Transferrechte?

Der 20-Jährige ist noch bis Ende des Jahres von Deportivo Guadalajara an Club Leon verliehen, anschließend verfügt dieser über eine Kaufoption in Höhe von 13,5 Millionen Euro. Zuletzt wurde darüber berichtet, dass sich ein europäischer Klub daran beteiligen könnte.

Bereits im Sommer berichtete beispielsweise Record, dass Club Leon und der BVB gemeinsam eine Verpflichtung des Talents anstrebten. Beide Klubs, so hieß es damals, würden rund sieben Millionen Euro beisteuern, um sich jeweils 50 Prozent der Transferrechte zu sichern.

BVB-Scout beobachten Jose Macias bei Länderspiel Mexikos

Anschließend soll Macias in Dortmund angeblich auf seine -Tauglichkeit geprüft werden. Sollte er von den Verantwortlichen als bereit angesehen werden, werde Club Leon ausbezahlt. Sollte er noch nicht so weit sein, würde der BVB Macias wohl in belassen und seine weitere Entwicklung abwarten.

Macias, dem in 20 Pflichtspielen dieser Saison neun Tore und zwei Vorlagen gelangen, wurde von Scouts des BVB offenbar zuletzt beim Länderspiel Mexikos gegen Trinidad und Tobago beobachtet.