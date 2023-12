Jonathan Tah zum FC Bayern München? Transfer im Winter offenbar ausgeschlossen

Jonathan Tah hat offenbar Begehrlichkeiten beim FC Bayern München geweckt. Ein Transfer im Winter scheint aber kein Thema zu sein.

WAS IST PASSIERT? Jonathan Tah wird offenbar nicht im Winter zum FC Bayern wechseln, sollten die Münchner bei dem Nationalspieler von Bayer Leverkusen überhaupt ernst machen. Das berichtet Sky.

WAS IST DER HINTERGRUND? Im Bild-Podcast "Bayern-Insider" hieß es zuletzt, dass Thomas Tuchel ein großer Fan von Tah sei und dieser als Option für seinen Wunsch nach einem Verteidiger, der sowohl innen als auch rechts spielen kann, gelten würde.

Dem Bericht von Sky zufolge sei ein Transfer während der aktuellen Saison aber ausgeschlossen. Auch Tah plane derzeit nicht, die Werkself zu verlassen.

Außerdem kann Leverkusen sich nicht erlauben, einen Abwerhspieler zu verlieren. In Odilon Kossounou und Edmond Tapsoba fehlen Bayer zum Rückrundenstart aufgrund des Afrika Cups gleich zwei Stammkräfte. Ein Angebot, welches der Tabellenführer der Bundesliga nicht ausschlagen kann, wird derweil nicht erwartet.

WIE GEHT ES WEITER? Im Sommer könnten die Karten allerdings neu gemischt werden. Dann besitzt Tah dem Vernehmen nach eine Ausstiegsklausel in Höhe von 18 Millionen Euro. Eine Summe, die deutlich unter seinem Marktwert liegt.

Deshalb soll Tah neben vielen anderen großen Namen laut der Bild auch weiterhin auf der Transferliste der Bayern stehen. Allerdings soll es an dem 27-Jährigen auch großes Interesse aus der Premier League geben.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Tah hat in dieser Saison nochmal einen gewaltigen Sprung nach vorne gemacht und ist in der Dreierkette von Trainer Xabi Alonso gesetzt. Bereits 23-mal stand er in der Hinrunde auf dem Platz.

Seine guten Leistungen verhalfen Tah auch zu seinem Comeback bei der deutschen Nationalmannschaft nach über einem Jahr. Unter Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte er bislang in allen vier Spielen über 90 Minuten auf dem Platz gestanden. Sein Platz im Kader für die EM im eigenen Land dürfte ihm so gut wie sicher sein.