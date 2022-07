Joelinton bettelt Neymar wegen Transfers zu Newcastle United an: "Ich werde für dich rennen"

Auf einmal ist ein Verbleib von Neymar bei PSG alles andere als sicher. Ein Landsmann startet schon einmal die Charmeoffensive.

Joelinton von Newcastle United hat seinen Landsmann Neymar angefleht, von PSG doch in die Premier League zu den Magpies zu wechseln. "Ney, wenn du das hörst: Du kannst zu uns kommen", sagte der ehemalige Hoffenheimer im Podcast Cast FC.

Um dem PSG-Superstar den Wechsel schmackhaft zu machen, legte Joelinton nach: "Ich werde immer für dich rennen", versprach er. Außerdem bot er Neymar schon einmal das Trikot mit der Nummer '10' an, auch wenn das aktuell bei Newcastle noch Allan Saint-Maximin gehört. "Die '10' wartet bei uns auf ihn", meinte Joelinton.

Joelinton setzt auf Newcastles Finanzkraft bei einem möglichen Neymar-Transfer

In den vergangenen Tagen war die Nachricht aufgekommen, dass sich PSG von Neymar schon in diesem Sommer trennen will - auch gegen den Wunsch des Offensivspielers. Einmal mit Neymar zusammenzuspielen, wäre nun der Traum Joelintons und auch der von Bruno Guimaraes, einem weiteren Brasilianer bei den Nordostengländern.

"Ich schreibe Bruno eine Nachricht, denn der hat Kontakt zu Neymar. Der soll ihm eine Einladung schicken, dass er hier spielen soll", lautete der Plan Joelintons. Neymar sei schließlich sein "Idol".

Seit der Übernahme durch den Staatsfond Saudi-Arabiens gehört Newcastle zu den Klubs, die sich auch die besten Spieler der Welt finanziell leisten könnten. "Wenn wir auch nur eine kleine Chance haben, hoffe ich, dass der Trainer ihn anruft", baut Joelinton darauf, dass das Geld auch Neymar nach Newcastle locken könnte.