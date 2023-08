Der FC Bayern könnte auf der Sechser-Suche nun bei Manchester United fündig geworden sein...

WAS IST PASSIERT? Auf der Suche nach einer "Holding Six", also einem defensiven Mittelfeldspieler für Thomas Tuchel, ist der FC Bayern München nun offenbar an Scott McTominay von Manchester United interessiert. Wie die Sport Bild berichtet, soll der FCB über eine Leihe des Schotten nachdenken.

WAS WURDE GESAGT? "Wir sind numerisch nicht gerade üppig besetzt. Es sind nur drei zentrale Mittelspieler, die bei uns defensiv eine Schlüsselrolle haben können", erklärte Thomas Tuchel im Rahmen des Augsburg-Spiels am Sonntag bei DAZN. Er habe zwar "keine Forderungen gestellt". Doch trotzdem könnte der FCB ihm nun seinen Wunsch erfüllen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Bei den Red Devils wäre Berichten zufolge nämlich Scott McTominay zu haben. Der Sechser von ManUtd verlor im letzten Winter seinen Stammplatz an Neuzugang Casemiro, nun kam mit Mason Mount neue Konkurrenz für die Schaltzentrale vom FC Chelsea.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Imago Images

WIE GEHT ES WEITER? Da die Red Devils sich zudem wohl nochmal im Zentrum verstärken wollen, soll McTominay ein Abgangskandidat bei United sein. Im Gegenzug sei es zudem möglich, dass Ryan Gravenberch per Leihe ins Old Trafford wechselt, auch wenn man beim FC Bayern von den Fähigkeiten des Niederländers überzeugt sei.

In den bisherigen drei Spielen wurde der 26-Jährige, der noch Vertrag bis 2025 plus Option auf ein weiteres Jahr besitzt, nur zwei Mal eingewechselt, stand insgesamt gerade einmal sieben Minuten der regulären Spielzeit auf dem Platz.