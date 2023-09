"Wahrscheinlich einer der härtesten Tage seines Lebens": Fulham-Trainer erklärt Fehlen von João Palhinha nach geplatztem Wechsel zum FC Bayern

Palhinha war schon in München, aus einem Transfer zu Bayern wurde dann aber doch nichts. Bei Fulhams Spiel tags darauf fehlte er.

WAS IST PASSIERT? Fulhams Trainer Marco Silva hat sich am Tag danach zum am Deadline Day geplatzten Transfer von Mittelfeldspieler João Palhinha zum FC Bayern München geäußert.

WAS WURDE GESAGT? "Es war definitiv ein harter Tag für ihn, wahrscheinlich einer der härtesten Tage seines Lebens", betonte Silva laut BBC. Bei der 1:5-Niederlage Fulhams am Samstag bei Manchester City stand Palhinha nicht im Kader, eine offizielle Begründung dafür gab es seitens des Premier-League-Klubs nicht. Silvas weitere Aussagen lassen aber darauf schließen, dass der Portugiese nicht einmal 24 Stunden nach seinem gescheiterten Wechsel inklusive enttäuschter Rückreise nach London schlichtweg nicht bereit für einen Einsatz war.

Palhinha "liebt Fulham, er liebt den Fußball, er liebt es, bei uns zu sein", erklärte Silva. "Er hatte in der letzten Saison eine fantastische Saison und ist ein Spieler, der immer 100 Prozent in unserem Trikot gibt, aber er hatte die große Chance, zu einem der größten Vereine der Welt zu wechseln, und er war wirklich nah dran."

WAS IST DER HINTERGRUND? Palhinha war bis Freitagabend in München, hatte am Nachmittag bereits den Medizincheck beim FCB absolviert. Letztlich scheiterte der Transfer aber in letzter Minute wohl daran, dass Fulham keinen adäquaten Ersatz verpflichten konnte.

Silva erklärte indes weiter: "Sie können sich vorstellen, welche Auswirkungen das auf einen Fußballspieler hat, wenn so etwas passiert. Er wird die Unterstützung von uns allen brauchen - vom Trainerstab, von unseren Fans und von seinen Mannschaftskameraden."

WIE GEHT ES WEITER? Palhinha, der 2022 von Sporting Lissabon kam, steht bei Fulham noch bis 2027 unter Vertrag. Am Samstag äußerte sich derweil auch Bayern-Trainer Thomas Tuchel zu der geplatzten Verpflichtung des 28-Jährigen: "Ich war traurig, ich weiß, was João unserem Team gegeben hätte – die Enttäuschung auch bei ihm so mitzuerleben und in den Nachrichten – das war enorm traurig", sagte Tuchel bei Sky.

Bayerns CEO Jan-Christian Dreesen deutete indes an, dass Palhinha möglicherweise auch im kommenden Winter-Transferfenster noch zu Bayern kommen könnte: "Schauen wir mal: Man sieht sich meistens zweimal im Leben", so Dreesen.