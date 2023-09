"Keiner wollte ihn": João Félix wurde offenbar Manchester United und Manchester City vergeblich angeboten

Ex-Portugal-Nationalspieler Paulo Futre behauptet, dass João Félix vor seinem Barça-Wechsel unter anderem den Manchester-Klubs angeboten wurde.

WAS IST PASSIERT? Der ehemalige portugiesische Nationalspieler Paolo Futre hat behauptet, dass sein Landsmann João Félix im Sommer zahlreichen Vereinen, darunter auch Manchester United und Manchester City, vergeblich angeboten worden ist, bevor es den Offensivspieler per Leihe von Atlético Madrid zum FC Barcelona zog.

WAS WURDE GESAGT? Cadena Ser sagte Futre: "Als João erklärte, dass es sein Traum ist, für Barça zu spielen, war das für mich ein Alptraum. Ich habe seinen Berater Jorge Mendes angerufen und ihn beschuldigt, dass er sich dieses Statement ausgedacht hat, aber er hat es abgestritten. Wir haben uns am Telefon gezofft, dann hat er mir gesagt, dass er auch mit Manchester United geredet hat. Ich habe das überprüft, denn ich kenne dort Leute - und das stimmte. Danach hat er auch mit Manchester City gesprochen. Ich habe auch das überprüft - und die wollten João auch nicht."

"Die einzige Mannschaft, die ihn haben wollte, war Aston Villa. João hat das abgelehnt, auch wenn es Anfang Juli schon eine Einigung zwischen Atlético und Villa gab", erzählte Futre.

WAS IST DER HINTERGRUND? Nach den Absagen von den Top-Klubs aus der Premier League wechselte Félix am letzten Tag der Transferperiode auf Leihbasis zum FC Barcelona. Dort blüht er aktuell auf und steht nach vier Einsätzen schon bei drei Toren und zwei Assists.

WIE GEHT ES WEITER? Félix tritt mit dem FC Barcelona am Dienstag erneut in LaLiga an: Dann geht es für die Katalanen gegen Mallorca.