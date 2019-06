Benfica-Boss Luis Filipe Vieira: "Joao Felix kann den Ballon d'Or gewinnen"

Seit Wochen reißen die Gerüchte rund um Benfica-Star Joao Felix nicht ab. Präsident Vieira glaubt, dass der Youngster den Ballon d'Or gewinnen kann.

-Präsident Luis Filipe Vieira sieht in Joao Felix einen kommenden Superstar. "Joao Felix kann den Ballon d'Or gewinnen", zeigte sich der 69-Jährige bei Radio Renascenca überzeugt. Der 19-jährige Stürmer ist in diesem Sommer einer der begehrtesten Spieler auf dem Transfermarkt.

Vieira betonte dabei, dass vor allem die mentale Stärke des Noch-Jugendlichen ein entscheidender Faktor für dessen Zukunft sein werde. "Er ist ein junger Mann mit dem Kopf am richtigen Platz. Er ist 19 Jahre alt und steht im Scheinwerferlicht, aber er bleibt der gleiche", erzählt der Benfica-Boss und fuhr fort: "Er hat eine große Zukunft vor sich und wird ein Top-Spieler, ohne Zweifel."

-Star Joao Felix in Manchester, Madrid und Turin begehrt

Felix' Rolle in der Nationalmannschaft werde ebenfalls wichtig sein, prognostizierte Vieira. Ob er das Niveau von Portugals Mega-Stars erreichen kann, wusste der Präsident zwar nicht zu beantworten, aber: "Er (Joao Felix, Anm. der Red.) wird sehr wichtig werden für den portugiesischen Fußball. Er hat das Potenzial, zur Elite zu gehören. So wie Bernardo Silva, der bereits zu den Besten gehört." Felix gab vergangene Woche sein Nationalteam-Debüt, als er im Nations-League-Halbfinale gegen die in der Startaufstellung stand.

Ob der Angreifer auch in der kommenden Saison noch bei Benfica auf Torejagd gehen wird, ist derzeit ungewiss. In seinem Vertrag ist eine Ausstiegsklausel in Höhe von 120 Millionen Euro verankert, allerdings versuchen die Benfica-Verantwortlichen, diese durch einen neuen Vertrag auf 200 Millionen Euro zu erhöhen.