Mega-Transfer von Joao Felix steht kurz bevor: Lissabon bestätigt Angebot über 126 Millionen Euro von Atletico Madrid

Die Anzeichen auf einen Transfer von Joao Felix verdichten sich. Nun hat Benfica ein Mega-Angebot von Atletico Madrid bestätigt.

Der Mega-Transfer des portugiesischen Top-Talents Joao Felix von Rekordmeister Lissabon zum zehnmaligen spanischen Meister steht kurz bevor. Nach Angaben Benficas hat Atletico ein Angebot in Höhe von 126 Millionen Euro für den 19-Jährigen abgegeben. Diese Offerte, die sechs Millionen über der Ausstiegsklausel für den Angreifer liegt, werde nun "geprüft". Damit bestätigen sich Informationen, die Goal und SPOX bereits vor einigen Tagen publik gemacht hatten.

Sollten die Portugiesen das Angebot für den "neuen Cristiano Ronaldo" annehmen, wäre es der fünftteuerste Transfer der Geschichte. Nur Neymar (222 Millionen), Kylian Mbappe (180 Millionen), Philippe Coutinho (120 plus bis zu 40 Millionen in Bonuszahlungen) und Ousmane Dembele (105 plus bis zu 45 Millionen in Bonuszahlungen) kosteten noch mehr.

Felix, der auch mit zahlreichen anderen Topklubs in Europa in Verbindung gebracht wird, soll bei Atletico den französischen Weltmeister Antoine Griezmann ersetzen. Griezmann wird wohl zum spanischen Meister wechseln.