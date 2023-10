Bayern München: Jerome Boateng trainiert trotz gescheiterter Verpflichtung weiterhin beim FCB

Aus einer erneuten Zusammenarbeit zwischen Boateng und Bayern wurde zwar nichts. Dennoch hält sich der Verteidiger weiter beim FCB fit.

WAS IST PASSIERT? Obwohl er letztlich kein Vertragsangebot des FC Bayern München erhielt, befindet sich der frühere FCB-Verteidiger Jerome Boateng weiterhin beim Rekordmeister im Training.

WAS IST DER HINTERGRUND? Wie die Bild berichtet nahm Boateng am Montagvormittag an einer Trainingseinheit der Bayern-Amateure teil. Der FCB hatte am Freitag zwar bekanntgegeben, Boateng nicht zu verpflichten - offenbar bot der Verein dem 35-Jährigen jedoch an, sich weiterhin bei Bayern fit zu halten.

Boateng indes soll zwar vom Korb des deutschen Meisters sehr enttäuscht gewesen sein, dennoch nahm er das Angebot, weiterhin an der Säbener Straße zu trainieren, nun offenbar an. Dabei präsentierte sich der Weltmeister von 2014 in der Einheit mit der zweiten Mannschaft laut Bild sehr kommunikativ und frei von jeglichen Allüren.

Vergangene Woche hatte Boateng zur Probe noch beim Team von Thomas Tuchel mittrainiert, da Bayern ob der zwischenzeitlich dünnen Personaldecke im Abwehrzentrum über eine Rückkehr des derzeit vereinslosen Innenverteidigers nachdachte.

Die Verletztensituation entspannte sich zuletzt jedoch wieder, zudem sollen Bayerns Verantwortliche auch wegen Boatengs privater Situation Abstand von einer Verpflichtung genommen haben. Der 76-malige deutsche Nationalspieler war bekanntlich im November 2022 wegen Angriffen auf seine Ex-Freundin zu einer Geldstrafe von insgesamt 1,2 Millionen Euro verurteilt worden. Nachdem das Bayerische Oberste Landesgericht die Verurteilung wegen Körperverletzung und Beleidigung zuletzt aufhob, wird der Prozess nun ein weiteres Mal aufgerollt.

Nächstes Spiel Bundesliga FSV FCB Spielvorschau

Beim Bundesliga-Spiel gegen den SC Freiburg am Sonntag (3:0) hatten einige Bayern-Fans wegen der zwischenzeitlich im Raum stehenden Verpflichtung Boatengs protestiert. "Misogyne Gewalt ist keine Privatsache. Steht zu unseren proklamierten Werten - oder sind Satzung und Awareness doch nur Marketing?!", war auf einem Banner zu lesen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Imago Images

Imago Images

WIE GEHT ES WEITER? Boateng will das Training bei Bayerns Amateuren wohl nutzen, um bereit zu sein, wenn ein interessierter Verein auf ihn zukommt. Zuletzt spielte der gebürtige Berliner, der von 2011 bis 2021 bei Bayern aktiv war, zwei Jahre lang für Olympique Lyon in Frankreich. Seit vergangenem Sommer ist er nun ohne Vertrag.