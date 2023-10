Jerome Boateng wohl enttäuscht vom Vorgehen des FC Bayern

Jerome Boateng wird keinen Vertrag beim FC Bayern erhalten. Der Innenverteidiger ist über das Vorgehen des FCBs nur wohl enttäuscht.

WAS IST PASSIERT? Am Freitag verkündete der FC Bayern München eine Entscheidung in der Personalie Jerome Boateng: Der Rekordmeister wird den 35-jährigen Innenverteidiger nicht verpflichten, nachdem Boateng zuletzt beim FCB mittrainiert hatte und ob der dünnen Personaldecke im Abwehrzentrum über eine erneute Zusammenarbeit nachgedacht wurde.

WAS IST DER HINTERGRUND? Laut Sport1 soll Boateng von der Vorgehensweise seines früheren Vereins sehr enttäuscht sein. Denn: Bayern hatte ihm demnach versichert, dass die Entscheidung über eine Verpflichtung ausschließlich nach sportlichen Gesichtspunkten getroffen wird. Wie Sport1 weiter schreibt, wollte Trainer Thomas Tuchel Boateng im Kader haben, die Verantwortlichen legten dann aber doch ein Veto ein.

DIE BLDER ZUR NEWS:

Imago Images

(C)GettyImages

DIE SITUATION: Möglicherweise ist ein Grund dafür die private Situation Boatengs, wegen derer dessen mögliche Rückkehr mitunter kritisch betrachtet wurde. Der Weltmeister von 2014 war im November 2022 wegen Angriffen auf seine Ex-Freundin zu einer Geldstrafe von insgesamt 1,2 Millionen Euro verurteilt worden. Da die Verurteilung wegen Körperverletzung und Beleidigung zuletzt aufgehoben wurde, wird der Prozess nun erneut aufgerollt.