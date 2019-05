Berater: Napoli "mag" Jean-Clair Todibo vom FC Barcelona

Jean-Clair Todibo könnte verliehen werden. Aus Neapel gibt es grundsätzlich Interesse am Barca-Talent, aber ein Faktor spricht auch gegen einen Deal.

Abwehrspieler Jean-Clair Todibo vom spanischen Meister hat das Interesse des geweckt. Das bestätigte sein Berater Bruno Satin im Gespräch mit Radio Kiss Kiss. Die Zukunft des jungen Innenverteidigers ist demnach offen und der Tabellenzweite der ein möglicher Kandidat für eine Ausleihe.

Satin, der auch die Napoli-Spieler Kalidou Koulibaly und Kevin Malcuit berät, sagte über seine Gespräche mit SSC-Sportchef Cristiano Giuntoli: "Wir unterhalten uns jede Woche und er witzelt immer, dass er Todibo ausleihen möchte. Er mag ihn, weil er über so viel Qualität verfügt."

FC Barcelona: Jean-Clair Todibo steht bis 2023 unter Vertrag

Todibo war im Winter heiß begehrt, auch Borussia Dortmund soll zuvor Interesse an ihm gezeigt haben. Nach einem längeren Transferhickhack wechselte er schließlich für eine Million Euro Ablöse vom FC Toulouse zu Barca, absolvierte dort aber bislang nur zwei Pflichtspiele. Eine Ausleihe des 19-Jährigen zur kommenden Spielzeit ist daher eine angestrebte Lösung, und dazu sagte Satin: "Ich habe mich in der vergangenen Woche mit Barcelona ausgetauscht. Seine Zukunft ist noch nicht entschieden. Er wird entweder bleiben, wo er ist, oder an einen Klub ausgeliehen, bei dem er 30 Spiele absolviert."

Ein Faktor, der gemäß Satin aber gegen Napoli spricht: "Es ist schwierig. Ich kann ja nicht zu (Napoli-Trainer Carlo) Ancelotti gehen und ihm vorschreiben, Todibo müsse jetzt 30 Spiele machen. Das bedeutete mangelnden Respekt vor dem Verein und den anderen Spielern im Kader."

Todibo, der erst in dieser Saison sein Profidebüt feierte und nur insgesamt zwölf Spiele bei den Senioren auf dem Buckel hat, gilt als großes Talent. Er ist französischer U20-Nationalspieler und sein Vertrag in Barcelona läuft noch bis 2023.