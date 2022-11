Japan vs. Costa Rica im TV und LIVE-STREAM: Die WM heute live

Heute kommt es bei der WM 2022 zur Partie Japan vs. Costa Rica. Doch wo läuft die WM heute live im TV und im LIVE-STREAM? GOAL hat alle Infos.

Am Sonntag steht in der Deutschland-Gruppe E der WM 2022 der zweite Spieltag auf dem Programm. Hierbei macht um 11 Uhr das Kräftemessen Japan vs. Costa Rica den Anfang. Im Ahmad bin Ali Stadium von Al-Rayyan messen sich die Nummer 24 und die Nummer 31 im FIFA-Ranking.

Zahlreiche Fußball Spiele live sehen: Jetzt DAZN-Abo sichern!

Japan und Costa Rica gehen mit völlig unterschiedlichen Ausgangslagen in diese Partie. Hierbei haben die von Hajime Moriyasu trainierten Blue Samurai gute Chancen auf den Achtelfinal-Einzug. Die von Luis Fernando Suárez betreuten Ticos schlitterten hingegen in das Debakel gegen Spanien.

Heute um 11 Uhr kommt es bei der WM 2022 zum Aufeinandertreffen Japan vs. Costa Rica. Bei GOAL erhaltet Ihr sämtliche Infos zu den Übertragungen im TV, im LIVE-STREAM sowie im LIVE-TICKER und zu den Aufstellungen.

Japan vs. Costa Rica im TV und LIVE-STREAM: Die WM heute live – die Eckdaten

Spiel: Japan vs. Costa Rica Datum: Sonntag, 27. November 2022 Uhrzeit: 11 Uhr Stadion: Ahmad bin Ali Stadium (Al-Rayyan)

Japan vs. Costa Rica im TV und LIVE-STREAM: Die WM heute live – die Übertragung im TV

Die Senderechte an der WM 2022 berechtigen MagentaTV dazu, Euch alle Partien ins Haus liefern. Überdies zeigen Euch das Erste und das ZDF 48 der 64 Begegnungen. Doch wie steht es um die Übertragung der Begegnung Japan vs. Costa Rica?

Japan vs. Costa Rica heute live im ZDF

Das Spiel zwischen den Samurai und den Ticos zählt zu jenen, die Euch das ZDF zeigt. Obendrein steht die Übertragung in HD zur Auswahl. Das Sportstudio startet seine Vorberichte eine Dreiviertelstunde vor dem Anpfiff und somit um 10.15 Uhr. Aber schreibt Euch an dieser Stelle die Eckdaten zur Ausstrahlung der Partie Japan vs. Costa Rica auf:

Sender: ZDF (HD)

ZDF (HD) Vorberichte ab: 10.15 Uhr

10.15 Uhr Spielbeginn: 11 Uhr

11 Uhr Kommentar: Claudia Neumann

Claudia Neumann Moderation: Katrin Müller-Hohenstein

Katrin Müller-Hohenstein Experte: Christoph Kramer

Japan vs. Costa Rica heute live bei MagentaTV

Außerdem sendet MagentaTV alle Spiele der WM 2022. Wenn Ihr davon profitieren wollt, kommt Ihr nicht um einen Vertrag herum. Wenn Ihr einen mit einem TV-, Festnetz- sowie Internetanschluss abschließt, umfasst das Angebot die Optionen Magenta TV Mega Stream, Netflix, Entertain, Smart und Basic. Hierfür müsst Ihr im ersten Halbjahr monatlich 19,95 Euro auf den Tisch legen. Wenn Ihr Euch nicht auf Euren Internetzugang festlegen wollt, helfen Euch diese Pakete weiter:

MagentaTV Flex – mit einer einmonatigen Vertragsdauer 10 Euro

– mit einer einmonatigen Vertragsdauer 10 Euro MagentaTV Smart Flex – mit einer einmonatigen Vertragsdauer 15 Euro, mit einer 24-monatigen Laufzeit 0 Euro sowie ab dem siebten Monat 10 Euro

– mit einer einmonatigen Vertragsdauer 15 Euro, mit einer 24-monatigen Laufzeit 0 Euro sowie ab dem siebten Monat 10 Euro MagentaTV Entertain – ab dem siebten Monat 10 Euro und ab dem 13. Monat 15 Euro

– ab dem siebten Monat 10 Euro und ab dem 13. Monat 15 Euro MagentaTV Netflix – ab dem siebten Monat 21 Euro

Ihr könnt Euch auf der Homepage des Anbieters genauer einlesen. Die Vorberichterstattung bei Fussball.TV 1 FIFA WM 2022 beginnt um 10 Uhr und somit eine Stunde vor dem Anstoß. Doch notiert Euch nun die Eckdaten zur Übertragung der Partien Japan vs. Costa Rica:

Sender: Fussball.TV 1 FIFA WM 2022

Vorberichte ab: 10 Uhr

Spielbeginn: 11 Uhr

Kommentar: Markus Höhner

Japan vs. Costa Rica im TV und LIVE-STREAM: Die WM heute live – die Übertragung im STREAM

Wenn Ihr kein TV-Gerät zur Hand habt, helfen Euch die LIVE-STREAM weiter. Denn: Ihr könnt Euch bei MagentaTV sowie beim ZDF das komplette Angebot ebenso online ansehen. Überdies bietet das Sportstudio einen eigenen Stream an.

Heute zu Japan vs. Costa Rica via LIVE-TICKER im Bilde bleiben

Überdies hilft Euch der LIVE-TICKER von GOAL weiter. Damit informieren wir Euch zu allen nennenswerten Ereignissen im Spiel Japan vs. Costa Rica.

Japan vs. Costa Rica im TV und LIVE-STREAM: Die WM heute live

Im Pay-TV: MagentaTV / Fussball.TV 1 FIFA WM 2022 Im Free-TV: ZDF Im LIVE-STREAM: ZDF / MagentaTV Im LIVE-TICKER: GOAL

Japan vs. Costa Rica heute live sehen: Die Aufstellungen beim Spiel der WM 2022

Die Aufstellungen werden üblicherweise rund 60 Minuten vor dem Anpfiff bekanntgegeben.