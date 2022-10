FC Liverpool angeblich an Jamal Musiala interessiert - FC Bayern jedoch mit eindeutiger Haltung

Musiala ist eines der größten Talente der Welt und angeblich auch in Liverpool begehrt. Realistisch ist ein Transfer wohl jedoch nicht.

Trotz seiner erst 19 Jahre ist Jamal Musiala sowohl beim FC Bayern als auch in der deutschen Nationalmannschaft aktuell einer der wichtigsten Spieler. Kein Wunder daher, dass sein Name auch andere Topklubs dieser Welt auf den Plan ruft - unter anderem soll der FC Liverpool Interesse an dem Mittelfeldspieler bekunden.

Das berichtet neben englischen Medien auch Sky. Demnach haben aber nicht nur die Reds, sondern auch jeder andere große Verein Musiala auf dem Zettel.

FC Bayern: Jamal Musiala outete sich als Fan der Premier League

Realistisch ist ein Transfer Musialas in naher Zukunft laut Sky jedoch keineswegs. Bereits Anfang September hatte Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic das Supertalent im Sky-Interview für unverkäuflich erklärt, diese Haltung des deutschen Rekordmeisters bestehe weiterhin.

Musiala selbst betonte indes vor einigen Wochen, sich bei Bayern sehr wohl zu fühlen, sich irgendwann in der Zukunft einen Wechsel aber durchaus vorstellen zu können. Man wisse nie, "was in sechs, sieben Jahren ist", sagte er der Sport Bild. Zudem outete er sich als Fan der Premier League: "Die Liga ist richtig stark, dort gehen die größten Stars hin. Aber ob ich da irgendwann hingehe? Keine Ahnung."

Musiala verbrachte große Teile seiner Kindheit und Jugend in England und wurde von 2011 bis 2019 beim FC Chelsea ausgebildet. Bei Bayern hat er sich inzwischen zu einem Leistungsträger entwickelt, hat in der laufenden Saison in zwölf Pflichtspielen bereits sieben Tore erzielt und sechs Assists geliefert. Sein Vertrag in München läuft noch bis 2026.