FC Bayern: Jamal Musiala reizt die Premier League

Obwohl Jamals Musiala einen langfristigen Vertrag in München hat, reizt ihn die englische Premier League.

Jamal Musiala hat sich als Fan der englischen Premier League geoutet und eine Rückkehr auf die Insel nicht ausgeschlossen. "Ich bin sehr happy bei Bayern. Aber man weiß nie, was in sechs, sieben Jahren ist", sagte Musiala in der Sport Bild. Sein Vertrag beim FC Bayern läuft noch langfristig bis 2026.

Anschließend wurde er gefragt, ob er sich vorstellen kann, den Rest seiner Karriere beim deutschen Rekordmeister zu verbringen. Dazu erklärte der Youngster: "Da kommen viele Faktoren zusammen. Viele Details. Ich lebe im Hier und Jetzt, genieße den Moment und bin gerade sehr glücklich."

Premier laut Musiala "richtig stark"

Musiala wurde in der Jugend des FC Southampton und des FC Chelsea ausgebildet, weswegen ihn die Premier League reize: "Die Liga ist richtig stark, dort gehen die größten Stars hin. Aber ob ich da irgendwann hingehe? Keine Ahnung." Der 19-Jährige ergänzte: "Ich weiß nur, dass ich meine Zeit in England sehr genossen habe. Jetzt spiele ich für den FC Bayern, einen der besten Vereine der Welt, und genieße es sehr."

Musiala gehört in dieser Saison zu den Leistungsträgern beim deutschen Rekordmeister und stand in den meisten Partien in der Startelf. In sechs Pflichtspielen erzielte er fünf Tore und legte zwei weitere Treffer auf.