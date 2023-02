Tschechischer Nationalspieler Jakub Jankto outet sich: "Ich bin homosexuell"

Jakub Jankto, aktuell von Getafe an Sparta Prag verliehen, hat sich in einer Video-Botschaft zu seiner Homosexualität bekannt.

WAS IST PASSIERT? Mittelfeldspieler Jakub Jankto, derzeit vom FC Getafe an Sparta Prag ausgeliehen, hat sich in einem Instagram-Video als homosexuell geoutet.

WAS WURDE GESAGT? "Hallo, ich bin Jakub Jankto", begann der 45-malige tschechische Nationalspieler seinen Post. "Wie jeder andere auch, habe ich meine Stärken. Ich habe meine Schwächen. Ich habe eine Familie. Ich habe meine Freunde. Ich habe einen Beruf, den ich seit Jahren mit Ernsthaftigkeit, Professionalität und Leidenschaft so gut wie möglich ausübe", erklärte er weiter.

"Wie jeder andere auch, möchte auch ich mein Leben in Freiheit leben. Ohne Ängste. Ohne Vorurteile. Ohne Gewalt. ABER mit Liebe. Ich bin homosexuell und will mich nicht länger verstecken."

WAS IST DER HINTERGRUND? Bislang haben nur wenige Fußballer weltweit ihre Homosexualität öffentlich gemacht, meist erst nach ihrem Karriereende. 1990 ging Justin Fashanu als erster aktiver Profi diesen Schritt, fand jedoch keine Akzeptanz und nahm sich 1998 das Leben.

2021 hatte Mittelfeldspieler Josh Cavallo als erster aktiver Fußballprofi in der australischen A-League sein Coming-out gegeben. "Ich bin Fußballer, und ich bin schwul", verkündete der damals 21-Jährige von Adelaide United auf Social Media. Jankto ist nun der erste aktive Fußballer in Europas höchsten Ligen, der sich als homosexuell geoutet hat.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Der heute 27-Jährige wechselte schon in jungen Jahren von Slavia Prag in die U19 von Udinese Calcio. 2019 ging er schließlich für knapp 15 Millionen Euro zu Sampdoria, zwei Jahre später zog er nach Getafe weiter.

Dort besitzt er noch einen Vertrag bis 2026, wobei sein aktueller Leihklub Sparta Prag am Ende der Leihe eine Kaufoption besitzt.