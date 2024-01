Das gab es seit fast 60 Jahren nicht mehr! Jürgen Klopp schreibt beim FC Liverpool Geschichte

Mit einem klaren Sieg in Bournemouth festigte Liverpool Platz eins. Dabei sorgten auch Klopps Personalentscheidungen für Schlagzeilen.

WAS IST PASSIERT? Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hat im Premier-League-Spiel beim AFC Bournemouth am Sonntag sechs Spieler, die 21 Jahre oder jünger sind, auf den Platz beordert. Das gab es bei den Reds wohl seit fast 60 Jahren nicht mehr.

WAS IST DER HINTERGRUND? Wie Michael Reid vom Daten-Dienstleister Opta auf X schreibt, war es genauer gesagt das erste Mal seit einem Duell mit Wolverhampton im April 1965 - also vor beinahe 59 Jahren -, dass in einem Ligaspiel von Liverpool sechs Spieler eingesetzt wurden, die 21 oder jünger sind.

Insgesamt war es laut Reid erst das vierte Mal in der Geschichte des englischen Traditionsklubs, dass so etwas passierte.

Mit Conor Bradley (20) und Harvey Elliott (20) hatten zwei der U21-Akteure beim 4:0-Sieg in Bournemouth in Liverpools Startelf gestanden. Ryan Gravenberch (21), Owen Beck (21), Bobby Clark (18) und kurz vor Schluss noch Kaide Gordon (19) wurden eingewechselt.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Darwin Nunez und Diogo Jota hatten jeweils einen Doppelpack erzielt, um den Reds die drei Punkte in Bournemouth zu sichern.

In der Tabelle der Premier League festigte Liverpool mit dem Dreier seinen Spitzenplatz, der Vorsprung auf Verfolger Manchester City beträgt nun zwischenzeitlich fünf Punkte. Die Skyblues haben allerdings noch ein Spiel in der Hinterhand.