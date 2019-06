Jürgen Klopp und der "Finalfluch": Die Bilanz von Kloppo in Finals und Endspielen mit Liverpool und Borussia Dortmund

Jürgen Klopp konnte in seiner Karriere erst ein Finale gewinnen. Vor dem CL-Finale gegen Tottenham nimmt Goal seine Final-Auftritte unter die Lupe.

Jürgen Klopp steht mit dem nach einer unfassbar starken Spielzeit und einer perfekten Nacht in Anfield gegen den zum zweiten Mal in Folge im Finale der Champions League. Schon öfter wurde dem Trainer des FC Liverpool ein Finalfluch nachgesagt und tatsächlich: Klopp konnte in seiner Karriere erst ein großes Finale gewinnen - den DFB Pokal 2012 gegen den .

Sieben Jahre wartet Jürgen Klopp also trotzdem großer Erfolge bereits auf einen Sieg in einem Finalspiel. Und dies, obwohl er seither mit und dem FC Liverpool in sechs weiteren Finals antrat. Vor einigen Monaten gab sich der Liverpool-Trainer trotzdem sehr gelassen, was das Thema Titel-Flaute angeht: "Das macht mich nicht zu einer gebrochenen Person oder so. Für mich bedeutet das Leben, es immer wieder zu versuchen. Wenn nur Gewinner überleben dürfen, können wir alle einpacken", meinte Klopp vor dem Halbfinale gegen Barcelona. "Wenn der liebe Gott mich dafür braucht, um zu zeigen, dass jemand sechs Endspiele in Folge verliert und er es tatsächlich auch noch ein siebtes Mal versucht, dann bin ich die perfekte Person dafür." Kann es Jürgen Klopp am 1. Juni (21:00 im LIVE-TICKER) gegen Tottenham besser machen und seinen zweiten Finalsieg feiern?

Goal beantwortet alle Fragen zu Jürgen Klopps Geschichte in Finalspielen, von Dortmund bis Liverpool, von League Cup bis .

Jürgen Klopp und der Finalfluch: Dieses Finalspiel hat Jürgen Klopp gewonnen

2012: Borussia Dortmund 5:2 FC Bayern München: Die Saison 2011/2012 war für Jürgen Klopp die bisher erfolgreichste seiner Karriere. Es war seine vierte Saison, seit er den Schritt vom 1. FSV zum BVB gemacht hatte. Der Architekt hatte sich ein junges Team zusammengestellt: Robert Lewandowski, Ilkay Gündogan, Mats Hummels und Roman Weidenfeller sind nur einige der klingenden Namen, die damals in schwarz-gelb aufliefen.

Mit Klopps typischem Offensivfußball holte sich Borussia Dortmund damals 81 Punkte und gewann die mit acht Punkten Vorsprung auf den FC Bayern.

Am 12. Mai 2012 trafen Jürgen Klopp und sein Team ins seinem ersten Endspiel im Pokalfinale im Berliner Olympiastadion erneut auf die Bayern. Vor 75.000 Zuschauern sicherte sich der BVB dank einem Hattrick von Robert Lewandowski mit 5:2 gewinnen. Shinji Kagawa hatte das Score zuvor in der dritten Spielminute eröffnet. Mats Hummels verwandelte einen Elfmeter zum zwischenzeitlichen 2:1, bevor Lewandowski zum Schaulaufen ansetzte. Double - Ekstase in Dortmund.

Jürgen Klopp und der Finalfluch: Diese Finalspiele hat Jürgen Klopp verloren

Das war es aber auch schon mit der Liste von Siegen Jürgen Klopps in Pokalspielen. Seither spielte "The normal one" in sechs Endspielen, die er allesamt verlor.

Diese Finalspiele verlor Jürgen Klopp mit dem BVB:

-Champions League 2013: FC Bayern München 2:1 Borussia Dortmund: In der Bundesliga hatten Jürgen Klopp und Borussia Dortmund in der Saison 2012/13 nicht viel zu sagen - der FC Bayern München sammelte 91 Punkte und wurde Meister. Der BVB wurde mit 25 Punkten Rückstand auf die Münchner Tabellenzweiter. Die beiden Direktbegegnungen allerdings endeten beide mit einem 1:1 Unentschieden. In der Champions League hingegen lief es Jürgen Klopps Mannschaft deutlich besser: Als Gruppensieger qualifizierte man sich für die K.o.-Phase, wo man Schachter Donezk, den FC Malaga und besiegte. Das Rückspiel gegen Malaga (3:2) ging dabei als eine der unglaublichsten Schlussphasen in die Geschichte der Champions League ein. So kam es also zum Endspiel gegen den FC Bayern München am 25. Mai 2013 in London, welches Arjen Robben in der 89. Minute aber mit dem entscheidenden 2:1 nach München holte. Mario Mandzukic und Ilkay Gündogan hatten zuvor ausgleichend getroffen.

-DFB-Pokal 2014: Borussia Dortmund 0:2 (n.V.) FC Bayern München: Auch in der darauffolgenden Saison hatten Jürgen Klopp und Borussia Dortmund in der Bundesliga keinen Stich gegen den FC Bayern. Im DFB-Pokal konnte sich der BVB mit Siegen gegen den 1. FC Saarbrücken und für den Final qualifizieren. Doch die Revanche gegen die Bayern gelang nicht. In der Verlängerung sicherten Arjen Robben und Thomas Müller den Münchnern den Sieg, Jürgen Klopp ging wieder leer aus.

-DFB-Pokal 2015: Borussia Dortmund 1:3 : Ein Jahr später, gleicher Ort, komplette andere Situation: Borussia Dortmund beendete die Bundesliga-Saison auf dem siebten Rang mit nur 46 Punkten. Im Pokal aber standen alle Zeichen auf Titel. Im Finale wartete der VfL Wolfsburg auf Jürgen Klopp und sein Team. Den FC Bayern, der sich zu Beginn dieser Saison mit Robert Lewandowski verstärkt hatte, wurde vom BVB im Halbfinale im Elfmeterschießen ausgeschaltet.

In diesen Endspielen scheiterte Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool:

-League Cup 2016: FC Liverpool 1:1 (1:3 n.E.) : In seiner ersten Saison mit dem FC Liverpool verpasste Jürgen Klopp den Europapokal. Nur achter wurde er in der Premier League. Im League Cup konnten sich die Reds allerdings bis in den Final vorkämpfen. Das Finale fand bereits im Februar statt: Der Titel hätte Klopps Debütsaison wohl trotz Schwäche in der Liga noch etwas versüßt. Im Endspiel wartete dann aber das schier übermächtige Manchester City, das durch Fernandinho auch in Führung ging. Coutinho glich aber spät aus für Liverpool, Jürgen Klopp und Co. gingen in die Verlängerung. Nachdem diese keinen Sieger fand, kam es zum Elfmeterschießen, wo aber nur ein Liverpool-Spieler verwandelte. Liverpool verlor mit 1:3 und die Durststrecke von Klopp ging weiter.

-UEFA 2016: FC Liverpool 1:3 : Den Reds bot sich aber knapp drei Monate später gleich noch eine Chance, den ersten Titel der Ära Jürgen Klopp zu gewinnen. In Basel trat man zum Finale der Europa League gegen FC Sevilla an. Im Viertelfinale hatte Jürgen Klopp zuvor in einem dramatischen Spiel Borussia Dortmund aus dem Turnier geworfen. Das Finale gegen das Team von Unai Emery war also Klopps fünfte Chance, einen weiteren Titel zu gewinnen. Zur Halbzeit durfte er sich auch durchaus Hoffnungen machen, Liverpool führte mit 1:0. Drei Tore des FC Sevilla in der zweiten Halbzeit zerstörten auch diesen Traum der Reds.

-UEFA Champions League 2018: Real Madrid 3:1 FC Liverpool: Nach einer einfachen Gruppenphase und Achtelfinalbegegnung gegen Porto ging es für den FC Liverpool im Viertelfinale der Champions League 2018 schon um alles: es wartete Manchester City, die in dieser Saison nicht nur die Premier League gewinnen, sondern dabei einen Rekord von 100 Punkten aufstellen sollten. Was dann folgte, kann man nur mit Anfield-Magie erklären: 3:0 schossen Jürgen Klopps Reds das Team von Pep Guardiola aus dem Stadion und ließen im Rückspiel nichts mehr anbrennen. Im Halbfinale konnte die AS Rom mit einem Gesamtscore von 7:6 bezwungen werden, auch diese Begegnung ist absolut erwähnenswert, somit durfte sich Jürgen Klopp einmal mehr in einem Final versuchen.

Der Gegner war der Sieger aus den zwei vergangen Jahren: Real Madrid mit Superstar Cristiano Ronaldo. Schlussendlich war es aber Gareth Bale, der Klopps Träume von der europäischen Krone mit einem Seitfallzieher zerschmetterte und die Bahn für den dritten Triumph der Königlichen in Folge ebnete. 3:1 siegte Real gegen Liverpool. Somit wartete Jürgen Klopp weiterhin seit dem Jahr 2012 auf einen Titel.

Finalfluch? Die Bilanz von Jürgen Klopp in Finalspielen

Von total sieben Finalspielen konnte Klopp also nur ein einziges für sich entscheiden. Das ergibt eine Bilanz von 1:7! In seinen ersten drei Finalspiele hieß der Gegner immer Bayern München, seither traf Klopp aber nie mehr in einem Finale auf die Münchner. Seine letzten vier Finals verlor Jürgen Klopp zudem alle mit dem selben Endresultat: 1:3. Und: Erst in einem einzigen Endspiel kassierte Jürgen Klopps Mannschaft weniger als zwei Gegentore.

Das Finale der Champions League 2019 findet in Madrid statt. Interessant dabei: Jürgen Klopp hat noch nie ein Pflichtspiel auf spanischem Boden gewonnen: In neun Versuchen resultierten fünf Unentschieden und vier Niederlagen.

Seit seiner Übernahme der Reds in Liverpool hält er sogar eine Finalbilanz von 0:3, die er aber natürlich im Champions-League-Finale 2019 am 1. Juni gegen aufbessern will.