Italiens Regierung ruft Serie A zu Einigung über Sicherheitsprotokoll auf

Die Serie A soll sich mit der italienischen Regierung auf ein gemeinsames Sicherheitskonzept verständigen. Ansonsten droht der Saisonabbruch.

Der italienische Sportminister Vincenzo Spadafora hat den nationalen Fußballverband FIGC aufgefordert, sich mit der Regierung auf ein Protokoll für die Sicherheit der Spieler zu einigen. "Ansonsten wird die Regierung gezwungen sein, die Meisterschaft zu beenden", sagte Spadafora im Interview mit RAI 3.

Ab Montag ist bei den Vereinen der individuelles Training wieder zugelassen. Das Gruppentraining dürfen die Klubs erst ab dem 18. Mai wieder aufnehmen. "Sollte die Serie-A-Fußballmeisterschaft doch nicht beendet werden, wird die Regierung dafür sorgen, dass die Fußballwelt so geringe Schäden wie möglich erleidet", erklärte der Minister. Er rief die Klubs allerdings auf, auf Kritik an der Regierung zu verzichten. In dieser schwierigen Phase der Pandemie sei Zusammenhalt notwendig.

Serie-A-Präsident Dal Pino: "Nur geschlossen können wir diese Krise bewältigen"

Ligapräsident Paolo Dal Pino begrüßte die Worte des Sportministers. "Wir erleben schreckliche Zeiten, nur geschlossen können wir diese Krise bewältigen", sagte Dal Pino laut Medienangaben.

Die Serie A pausiert seit dem 9. März, zwölf Spieltage fehlen noch bis zum Ende der Meisterschaft. Mit fast 28.000 Todesopfern ist eines der weltweit von der Coronavirus-Pandemie am stärksten betroffenen Länder.