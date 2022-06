Italien vs. Ungarn live: Die Nations League heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Heute um 20.45 Uhr findet in der Nations League das Spiel Italien – Ungarn statt. GOAL bietet die Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

In diesen Tagen steigen die Partien des zweiten Spieltags in der Nations League 2022/2023. Hierbei findet am Dienstag um 20.45 Uhr im Rahmen der Gruppe A3 die Begegnung zwischen Italien und Ungarn statt. Somit trifft der Sechste im FIFA-Ranking in Cesena auf die Nummer 40 der Welt.

Italien vs. Ungarn: Hier könnt Ihr Euch bei DAZN anmelden

Italien bestritt überdies das Final Four der Nations League 2020/2021 vor eigenem Publikum. Hierbei musste sich der Europameister nach einer Niederlage gegen Spanien und einem Sieg über Belgien mit dem dritten Platz begnügen. Anschließend kamen die Azzurri in der Gruppe C in der WM-Qualifikation nicht über den zweiten Platz hinaus. Danach unterlagen sie im Halbfinale des Playoffs gegen Nordmazedonien. Am 1. Juni folgte in der Finalissima ein 0:3 gegen Argentinien.

Das vom Italiener Marco Rossi betreute Ungarn holte sich in der Gruppe B3 der Nations League 2020/2021 den ersten Platz. Dadurch stiegen die Magyaren in die Liga A auf, wo es zuletzt einen Achtungserfolg gegen Vize-Europameister England gab (1:0).

Heute steigt in der Gruppe A3 der Nations League das Aufeinandertreffen Italien gegen Ungarn. GOAL versorgt Euch mit allen Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER und zu den Aufstellungen.

Italien vs. Ungarn: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: Italien vs. Ungarn Datum: Dienstag, 7. Juni 2022 Uhrzeit: 20.45 Uhr Stadion: Stadio Dino Manuzzi (Cesena)

Italien gegen Ungarn heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Nations League

RTL zeigt Euch sämtliche Matches der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League 2022/2023. Somit läuft immer mindestens eine Begegnung pro Spieltag im Free-TV. Doch wie sieht es rund um die Übertragung des Kräftemessens Italien – Ungarn aus?

Italien vs. Ungarn heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

GOAL kann Euch diesbezüglich keine erfreulichen Nachrichten übermitteln. Denn: Ebenso wie in der WM-Qualifikation bekommt Ihr ausschließlich die Partien des DFB-Teams im Free-TV zu sehen. Hingegen kommt Ihr für alle weiteren Übertragungen von Spielen im Zuge der Nations League nicht um ein Abo bei DAZN herum. Ihr könnt Jahres- oder Monatsverträge abschließen. Mit der erstgenannten Alternative stehen einmalige Überweisungen in Höhe von 274,99 Euro und monatliche Transaktionen in Höhe von 24,99 Euro zur Auswahl. Ein Monatsdeal kostet 29,99 Euro. Wenn Ihr Eure Abos seit einschließlich Januar laufen, gelten diese Preise für Euch nicht. Nachfolgend könnt Ihr Euch genauer zu DAZN einlesen:

Der Erwerb des Abonnements gelingt in Windeseile. Im Anschluss daran müssen Besitzer von Smart-TVs die kostenfreie App herunterladen. Wahlweise könnt Ihr Euren Fernseher via HDMI-Kabel mit einem PC oder Notebook anschließen. Doch unten stehen die Schlüsselfakten zur Übertragung des Länderspiels Italien – Ungarn in der Nations League:

Übertragungsbeginn: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Spielbeginn: 20.45 Uhr

Italien gegen Ungarn heute im LIVE-STREAM sehen

Wie Euch GOAL bereits indirekt erklärte, stellt Euch DAZN ebenso LIVE-STREAMS zur Verfügung. Somit könnt Ihr bei einem dementsprechenden Internetzugang die Ausstrahlung des Aufeinandertreffens zwischen Italien und Ungarn im Prinzip von jedem beliebigen Ort aus live mitverfolgen.

Dasselbe gilt für vier weitere Matches. Hierbei eröffnet das Kräftemessen Finnland vs. Bosnien in der Liga B um 18.00 Uhr MEZ das Programm. Danach kommt Ihr ab 20.45 Uhr MEZ in den Genuss der Spiele Bosnien vs. Rumänien in der Liga B sowie Litauen vs. Türkei und Färöer Inseln vs. Luxemburg (beide in der Liga C). Anschließend könnt Ihr Euch ab Mitternacht die Aufzeichnung des Heimspiels der DFB-Auswahl gegen England anschauen.

Zu Italien gegen Ungarn via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Insbesondere wenn Ihr nicht die Übertragung des Matches Italien – Ungarn bei DAZN mitverfolgen könnt, ist Euch mit dem LIVE-TICKER von GOAL geholfen. Denn: Damit bleibt Ihr zum gesamten Spielverlauf im Bild. Hierzu bekommt Ihr auch Push-Nachrichten.

Italien gegen Ungarn mittels TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER mitverfolgen: Die Übertragung der Nations League

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL

Italien vs. Ungarn: Die Aufstellungen zur Nations League

Die Startformationen werden üblicherweise rund 60 Minuten vor dem Anpfiff bekannt gegeben. Dann findet Ihr sie hier.