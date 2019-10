Italien vs. Griechenland: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, Highlights - die Übertragung des EM-Qualispiels

Der noch ungeschlagene Tabellenführer Italien hat in EM-Quali-Gruppe J Griechenland zu Gast. Goal verrät alles zur Übertragung in TV und LIVE-STREAM.

ist bislang eine der überzeugendsten Mannschaft dieser EM-Qualirunde . Nun haben die Italiener zu Gast. Anpfiff zum Duell ist am Samstagabend um 20.45 Uhr in Rom.

Sechs Spiele, 18 Punkte und 18:3 Tore - die Bilanz der Squadra Azzurra in der EM-Quali kann sich sehen lassen. Zuletzt hatte das Team von Roberto Mancini in jedoch ordentlich zu kämpfen, beim 2:1-Sieg musste ein Elfmeter von Jorginho den Dreier bescheren. Nun ist man vor Griechenland gewarnt, auch wenn man natürlich die Favoritenrolle innehat.

2004 wurden die Griechen Europameister, jetzt muss man um die EM-Teilnahme zittern. Nach sechs Spielen haben die Südeuropäer nur fünf Punkte auf der Habenseite, zuletzt kam man gegen nicht über ein mageres 1:1 hinaus. Auch die Ergebnisse davor - 0:1 in Finnland und 2:3 gegen Armenien - werfen kein gutes Licht auf den Ex-Europameister. Um noch eine Chance haben zu können, muss man in Rom gewinnen.

Italien vs. Griechenland heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen: Goal liefert alle Informationen zur Übertragung der EM-Qualifikation. Außerdem: Gegen 19.45 Uhr erfahrt Ihr an dieser Stelle, wie beide Mannschaften personell auflaufen.

Italien vs. Griechenland: Das Spiel der EM-Qualifikation auf einen Blick

Begegnung Italien vs. Griechenland Datum 12. Oktober 2019, 20.45 Uhr Ort Stadio Olimpico (Rom, Italien) Zuschauer 72.698 Plätze

Italien vs. Griechenland: Die EM-Quali heute live im TV sehen - geht das?

Ihr seid Fans von Italien oder Griechenland? Dann wollt Ihr sicher wissen, ob die vollen 90 Minuten in der EM-Qualifikation heute live im TV gezeigt werden. Hier erhaltet Ihr alle notwendigen Daten zur Übertragung von Italien vs. Griechenland live im Fernsehen.

Italien vs. Griechenland heute live im Free-TV sehen - geht das?

Italien vs. Griechenland ist zwar eine interessante Partie in EM-Qualigruppe J, doch es gibt leider keine guten Nachrichten für alle Interessenten: Das Spiel wird heute nicht live im Free-TV gezeigt / übertragen.

Weder das Erste noch das ZDF haben sich die Rechte an der EM-Qualipartie gesichert. Italien vs. Griechenland könnt Ihr also nirgends im frei empfangbaren Fernsehen anschauen. Das Free-TV zeigt / überträgt die EM-Qualifikation lediglich dann live, wenn die deutsche Nationalmannschaft spielt.

RTL ist dafür zuständig, denn der Sender hat sich die Rechte an allen Spielen mit deutscher Beteiligung gesichert. Da die deutsche Mannschaft aber nicht gleich der italienischen oder griechischen ist, wird das Spiel Italien vs. Griechenland heute nicht live im Free-TV zu sehen sein.

Das bedeutet jedoch nicht, dass Ihr gänzlich auf die vollen 90 Minuten aus Rom verzichten müsst. Die EM-Quali kommt nämlich heute im LIVE-STREAM , wo, erfahrt Ihr hier.

Italien vs. Griechenland: Die EM-Quali heute im LIVE-STREAM anschauen

Italien vs. Griechenland kommt also nicht im Fernsehen, einen LIVE-STREAM gibt es aber. Wir verraten Euch in diesem Abschnitt, wie Ihr die vollen 90 Minuten der EM-Quali heute live anschauen könnt.

Italien vs. Griechenland heute im LIVE-STREAM von DAZN verfolgen

DAZN ist der Streamingdienst, der die Rechte an der EM-Qualifikation besitzt und dementsprechend eine Vielzahl an Spielen live im Stream zeigt / überträgt . Die ganze Begegnung Italien vs. Griechenland kommt deswegen live beim Streamingdienst.

Fast alle Begegnungen - bis auf die der deutschen Nationalmannschaft - kommen in voller Länge beim Ismaninger Sender. Was jedoch müsst Ihr tun, um die Partien anschauen zu können? Ganz einfach: Ihr braucht ein Abonnement beim Streamingdienst, mit welchem Ihr dann in der Folge Fußball heute live schauen könnt.

DAZN bietet jedem Neukunden einen Gratismonat an. Mit diesem könnt Ihr Italien vs. Griechenland heute live und kostenlos anschauen. Großer Vorteil: Durch den Testmonat seht Ihr auch andere Wettbewerbe, für die DAZN die Rechte besitzt, live und exklusiv. Beispiel gefällig? Der Clasico am 26. Oktober läuft beispielsweise nur auf DAZN.

Denn: Der Kanal hat auch die Rechte für ausgewählte Live-Spiele der , der , der , , der und der . Hier geht's zum DAZN-Programm.

Italien vs. Griechenland heute im LIVE-STREAM von DAZN sehen - der Gratismonat

Ihr habt es schon richtig erfasst Italien vs. Griechenland kommt heute nur live im Stream von DAZN , aber das geht ohne jegliche Kosten. Ihr müsst lediglich den Gratismonat durch eine Anmeldung bei DAZN aktiveren. Hier gibt's alle Infos zum Login.

Mit dem Gratismonat könnt Ihr nicht nur die EM-Quali live sehen, sondern auch andere Spitzenwettbewerbe ansehen. DAZN ist inzwischen den meisten Fans von Live-Sport ein Begriff. Der Streaming-Dienst bietet zu sämtlichen Sportarten und Wettbewerben LIVE-STREAMS auf seiner Plattform an.

Zusammenfassend heißt das: Das Abo bei DAZN kann jeder für einen Monat probeweise kostenlos abschließen. Wem anschließend das Angebot zusagt, der kann es für 11,99 Euro monatlich weiterführen. Ansonsten kann kostenlos gekündigt werden, eine Vertragsmindestlaufzeit gibt es nicht. Zudem habt Ihr die Möglichkeit, auch die Jahreskarte zu kaufen, wofür 119,99 Euro fällig werden. Effektiv spart Ihr Euch hierbei rund zwei Euro pro Monat.

Italien vs. Griechenland heute im LIVE-STREAM von DAZN - Ihr entscheidet, wo Ihr die vollen 90 Minuten anschaut. Hier gibt's die DAZN-App für das entsprechende Gerät:

Italien vs. Griechenland - wie sehen die Mannschaftsaufstellungen aus? Um 19.45 Uhr wissen wir es und klären diese Frage an genau dieser Stelle.

Italien vs. Griechenland: Die Highlights der EM-Quali auf DAZN

Ihr Italien vs. Griechenland heute im LIVE-STREAM von DAZN verpasst und wollt aber wissen, wie die Tore entstanden sind? Dann holt Euch jetzt den DAZN-Gratismonat, denn mit diesem könnt Ihr auch die vollen 90 Minuten im Re-Live anschauen oder die besten Szenen der Begegnung streamen.

Das geht, weil der Streamingdienst aus Ismaning die vollen 90 Minuten, das Re-Live und auch die Highlights der EM-Qualispiele im Angebot hat. Habt Ihr die Live-Partie also verpasst und wollt noch die Tore, Fouls und Großchancen sehen, dann ist DAZN die erste Anlaufstelle.

Wer heute am frühen Abend nicht auf der Couch oder auf seinem Smartphone gucken kann, dem ist geholfen. Die Highlights des Spiels gibt es nämlich bereits kurz nach Abpfiff auf DAZN.

Das Einzige, was Ihr für die besten Szenen braucht, ist ein Abonnement. Wiederum gilt aber: DAZN schenkt Euch einen Gratismonat, wenn Ihr Euch erstmals mit einer E-Mail-Adresse beim Sender registriert.

Italien vs. Griechenland im LIVE-TICKER von Goal

Habt Ihr kein Abonnement bei DAZN, wollt Euch auch keines machen und reicht Euch ein geschriebenes Format? Dann könnt Ihr heute ab 20.45 Uhr auch im LIVE-TICKER mit dabei sein, wenn das Spiel Italien vs. Griechenland in der EM-Quali auf dem Plan steht.

Die vollen 90 Minuten der Begegnung kommen kostenfrei live im Ticker, sofern Ihr die Goal-App besitzt oder Euch auf dem Desktop und www.goal.com hinzu gesellt.

Ihr wollt nichts verpassen? Dann seid Ihr im Ergebnis-TICKER von Goal genau richtig, denn die vollen 90 Minuten über wird die Begegnung Italien vs. Griechenland hier live begleitet.

Platz Team Spiele Tore Punkte 1 Italien 6 18:3 18 2 Finnland 6 8:4 12 3 Armenien 6 12:11 9 4 Bosnien 6 12:11 7 5 Griechenland 6 7:10 5 6 Liechtenstein 6 1:19 1

Vier Spiele stehen in Gruppe J noch aus, Italien ist auf dem besten Weg zur direkten EM-Qualifikation. Die besten Karten auf den zweiten Tabellenplatz haben derzeit die Finnen, doch auch Armenien und Bosnien sind noch im Rennen.

Griechenland hat zwar noch theoretische Chancen auf die EM-Quali, darf sich jedoch dann keinen Ausrutscher mehr erlauben.