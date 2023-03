Italien vs. England: TV, LIVE-STREAM, TICKER – die Übertragung der EM-Qualifikation heute

Heute um 20.45 Uhr steigt in der EM-Qualifikation das Spiel Italien vs. England. GOAL bietet Infos zur Übertragung im TV, im LIVE-STREAM und TICKER.

In diesen Tagen gehen die Partien des ersten Spieltags in der EM-Qualifikation über die Bühne. Hierbei kommt es am Dienstag um 20.45 Uhr etwa zum Schlager in der Gruppe C Italien vs. England. Damit messen sich in Neapel die Nummer acht und die Nummer fünf im FIFA-Ranking.

Italien vs. England: Hier könnt Ihr Euch bei DAZN anmelden

Es handelt sich um das vierte Aufeinandertreffen Italien vs. England binnen gut 20 Monaten. Zunächst entschieden die Azzurri im Juli 2021 das EM-Finale vor englischer Kulisse für sich. Anschließend erreichten sie in der Gruppe A3 der Nations League gegen die Three Lions eine Nullnummer und einen Heimsieg.

Heute kommt es in der Gruppe C der EM-Qualifikation zum Aufeinandertreffen zwischen Italien und England. Doch wer zeichnet sich für die Übertragung im TV, LIVE-STREAM, und TICKER verantwortlich? GOAL versorgt Euch mit allen Infos.

Italien vs. England: Gibt es eine Übertragung im TV oder LIVE-STREAM? Die Eckdaten

Spiel: Italien vs. England Datum: Donnerstag, 23. März 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr Stadion: Stadio Diego Armando Maradona (Neapel)

Italien vs. England heute live im TV

Die Senderechte an der EM-Qualifikation berechtigen DAZN dazu, sämtliche Begegnungen ins Haus zu liefern. Daher könnt Ihr heute das Spitzenspiel zwischen Italien und England beim Streaming-Anbieter mitverfolgen. Hierfür benötigt Ihr allerdings ein Abonnement. Ihr könnt etwa Unlimited Monats- und Jahresverträge abschließen. Dafür müsst Ihr monatlich 39,99 Euro und 29,99 Euro auf den Tisch legen. Außerdem erklärt Euch die Homepage die weiteren Optionen. Überdies findet Ihr hier zahlreiche weiterführende Infos:

Getty Images

Der Kauf geht leicht von der Hand. Dasselbe gilt für den darauffolgenden Vorgang. Wenn Ihr ein Smart-TV Euer Eigen nennt, müsst Ihr Euch danach um die Installation der Gratis-App kümmern. Alternativ könnt Ihr Euren Fernseher mit Notebooks und PCs verbinden. Das gelingt Euch mithilfe eines HDMI-Kabels. Aber notiert Euch an dieser Stelle die Schlüsselinfos zur Übertragung der Toppartie in EM-Qualifikation Italien vs. England:

Übertragungsbeginn: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Spielbeginn: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Sebastian Kneißl

Italien vs. England heute im LIVE-STREAM anschauen

DAZN zeigt sein gesamtes Programm im LIVE-STREAM. Daher könnt Ihr Euch das Kräftemessen zwischen den Azzurri und den Three Lions mit einer adäquaten Internetverbindung von überall aus ansehen. Hierfür eignen sich ebenso Smartphones und Tablets.

Heute finden in der EM-Qualifikation insgesamt neun Partien statt. Zuerst kommt es zu den Spielen Kasachstan – Slowenien um 16.00 Uhr und Ungarn – Estland um 19.30 Uhr. Danach beginnen um 20.45 Uhr zusätzlich die Begegnungen Portugal – Liechtenstein, Nordmazedonien – Malta, Dänemark – Finnland, San Marino – Nordirland, Slowakei – Luxemburg und Bosnien-Herzegowina – Island.

Italien vs. England heute live im TICKER

Zudem könnt Ihr dank des TICKERS von GOAL zum Spitzenspiel Italien vs. England im Bilde bleiben. Denn: Wir informieren Euch zu den relevanten Ereignissen im Stadio Diego Armando Maradona. Hierfür erhaltet Ihr von uns Push-Mitteilungen. Somit müsst Ihr nicht ständig auf den Bildschirm schauen.

Italien vs. England: TV, LIVE-STREAM, TICKER – die Übertragung der EM-Qualifikation heute

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL

Italien vs. England: Die Aufstellungen zur EM-Qualifikation

Die Startformationen werden üblicherweise rund 60 Minuten vor dem Anpfiff bekannt gegeben.