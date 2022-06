Italien vs. Deutschland heute live: Die Nations League im LIVE-TICKER

Die DFB-Elf gastiert zum Auftakt der neuen Nations-League-Saison bei Europameister Italien. GOAL begleitet das Spiel in Bologna im LIVE-TICKER.

Zum Auftakt der Nations League 2022/23 tritt Deutschland heute bei Europameister Italien an. Hier gibt es das Spiel in Bologna im LIVE-TICKER.

Noch etwas mehr als fünf Monate sind es bis zur WM in Katar, für die teilnehmenden Nationen geht es nun in die heiße Phase der Vorbereitung. Auch das DFB-Team unter Bundestrainer Hansi Flick will die folgenden Wochen und Monate nutzen, um sich für das Turnier in Form zu bringen.

Eine gute Gelegenheit dafür bietet die Nations League, im Zuge derer die deutsche Mannschaft in den kommenden anderthalb Wochen Spiele gegen namhafte Kontrahenten bestreiten wird - gegen Italien, England und Ungarn. Für Flick bieten diese Spiele gegen qualitativ gute Gegner eine willkommene Gelegenheit, Automatismen zu formen und den Grundstock für Katar zu finden.

Italien vs. Deutschland Anpfiff: 20.45 Uhr Tore - Aufstellung Italien Donnarumma - Florenzi, Bastoni, Acerbi, Biraghi - Frattesi, Cristante, Tonali - Politano, Scamacca, Pellegrini Aufstellung Deutschland Neuer - Henrichs, Süle, Rüdiger, Kehrer - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Sane - Werner Gelbe Karten -

Vor Beginn | Aufseiten der Gäste liegt die letzte Partie deutlich länger zurück. Mit Blick auf Ende März gibt es fünf Veränderungen. Anstelle von Nico Schlotterbeck, Ilkay Gündogan, David Raum, Jamal Musiala und Kai Havertz, die heute alle auf der Bank Platz nehmen werden, rücken Niklas Süle, Benjamin Henrichs, Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Serge Gnabry in die deutsche Anfangsformation.

Vor Beginn | Im Vergleich zur Partie am Mittwoch gegen Argentinien tauscht Roberto Mancini seine Startelf mit Ausnahme vor Torhüter Gianluigi Donnarumma komplett aus. Zehn ausgeruhte Feldspieler gehen also ans Werk. Lediglich Alessandro Bastoni und Gianluca Scamacca wurden vor drei Tagen zumindest eingewechselt.

Vor Beginn | Gleich mit Beginn der Berichterstattung widmen wir uns den personellen Angelegenheiten des Abends und dabei zuvorderst den beiderseitigen Mannschaftsaufstellungen.

Vor Beginn | Herzlich willkommen zur Begegnung in der Nations League zwischen Italien und Deutschland!

Italien vs. Deutschland: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Italiens Coach Roberto Mancini:

Donnarumma - Florenzi, Bastoni, Acerbi, Biraghi - Frattesi, Cristante, Tonali - Politano, Scamacca, Pellegrini. - Trainer: Mancini.

Bundestrainer Hansi Flick setzt auf folgende Aufstellung:

1 Neuer - 17 Henrichs, 15 Süle, 2 Rüdiger, 5 Kehrer - 6 Kimmich, 8 Goretzka - 10 Gnabry, 13 Müller, 19 Sane - 9 Werner. - Trainer: Flick

Italien vs. Deutschland im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Exklusive Elfmeterschießen gewann Deutschland nur eins der letzten 10 Länderspiele gegen Italien (5U 4N) – mit 4-1 in einem Testspiel im März 2016. In neun Pflichtspielen gegen Italien gewann die deutsche Elf noch keine einzige Partie (Elfmeterschießen exkl.) – gegen keine andere Nation trat Deutschland so oft in Pflichtspielen an, ohne einen einzigen Sieg zu feiern.

Deutschland verlor 15 seiner 35 Länderspiele gegen Italien – nur gegen das englische Team verlor die deutsche Nationalmannschaft in ihrer Historie mehr Länderspiele (17). Auswärts in Italien gab es in 12 Partien sieben Niederlagen, darunter ein 1:3 im einzigen Duell in Bologna im Januar 1933.

Die deutsche Nationalmannschaft ist seit vier Länderspielen gegen Italien unbesiegt (1S 3U) – nur von 1984 bis 1988 hatte die DFB-Elf zuvor so eine lange Ungeschlagen-Serie gegen die Italiener, eine längere noch nie.

Deutschland gewann nur zwei seiner 10 Nations-League-Spiele (5U 3N), beide gegen die Ukraine im Herbst 2020. Im letzten Nations-League-Spiel im November 2020 gab es beim 0:6 in Spanien die geteilt zweithöchste Länderspiel-Niederlage eines deutschen Teams nach einem 0:9 in England im März 1909.

Deutschland gewann unter Hansi Flick als Bundestrainer alle sieben Pflichtspiele bei 31:2 Toren – nie zuvor hatte ein Bundestrainer vom Start weg so eine lange Siegesserie in Pflichtspielen. Nur einmal hatte Deutschland in diesem Jahrtausend eine längere Siegesserie in Pflichtspielen: von 2010 bis 2012 waren es 15 in Folge.

Italien verlor keins seiner fünf Heimspiele in der Gruppenphase der Nations League, dabei gab es allerdings auch vier Remis und nur beim 2:0 gegen Polen einen Sieg. In den ersten sechs Heimspielen der Gruppenphase der Nations League ungeschlagen zu bleiben, gelang bis dato nur Nordmazedonien.

Italien gewann seit dem Titelgewinn bei der Europameisterschaft nur zwei der acht Pflichtspiele (4U 2N) und blieb zuletzt erstmals unter Roberto Mancini in zwei Pflichtspielen in Folge torlos. Mit dem 0:1 gegen Nordmazedonien im letzten Pflichtspiel im vergangenen März verpasste Italien zum zweiten Mal in Folge die WM-Qualifikation.

Thomas Müller steht vor seinem 113. Länderspiel und könnte damit mit Philipp Lahm auf Platz sieben der Rekordspieler der deutschen Nationalmannschaft gleichziehen. Unter Hansi Flick gelangen ihm in sechs Länderspielen sieben Torbeteiligungen (4 Tore, 3 Assists), Höchstwert mit Timo Werner.

Kein anderer Spieler des aktuellen deutschen Kaders bestritt so viele Länderspiele gegen Italien wie Thomas Müller (6). In allen sechs Länderspielen gegen Italien blieb Müller torlos – gegen kein anderes Land bestritt er so viele Partien, ohne ein einziges Tor zu erzielen.

Leon Goretzka sammelte in seinen sechs Länderspielen unter Hans Flick sechs Assists – kein anderer Spieler kam unter Flick bislang auf mehr als drei Assists. In seinen ersten 35 Länderspielen unter Joachim Löw waren Goretzka nur zwei Torvorlagen gelungen.

Italien vs. Deutschland heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

In der Nations League 2022/23 wird heute der 1. Spieltag gespielt. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen Italien und Deutschland heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Italien vs. Deutschland im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Der Bundestrainer war bester Laune. "Hansi Flick, DFB", stellte er sich augenzwinkernd auf der Abschluss-Pressekonferenz der deutschen Fußball-Nationalmannschaft vor dem Nations-League-Kracher in Italien vor und hatte die Lacher auf seiner Seite. Einen Namen will sich auch wieder sein Team durch einen mitreißenden Auftritt gegen den Europameister am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Bologna machen.

"Wir versuchen eine Entwicklung zu nehmen, die uns unter die Besten in Europa und die Besten der Welt bringt", sagte Flick vor dem Klassiker im Stadio Renato Dall'Ara und machte seine hohen Ansprüche an die Stars vor dem Härtetest für die Wüsten-WM deutlich: "Ich erwarte von jedem Spieler, dass er sich weiterentwickelt. Jeder hat noch Luft nach oben."

Flick ging aber mit einem guten Gefühl an Bord des Fluges LH 342 am Albrecht-Dürer-Airport in Nürnberg. Schließlich haben sich seine 25 Auserwählten bei der Vorbereitung in Marbella und Herzogenaurach stark präsentiert. "Alle sind richtig motiviert. Da ist es nicht einfach für den Trainer. Es ist aber ein gutes Zeichen, wenn man die Qual der Wahl hat", sagte der 57-Jährige. Nur der erkrankte Marco Reus fehlt

Auf Experimente wird Flick trotz der vielen Möglichkeiten verzichten. "Wir wollen mit der bestmöglichen Mannschaft gewinnen", machte der Bundestrainer vor dem zehnten Spiel unter seiner Regie (acht Siege, ein Unentschieden) klar.

Allerdings muss die DFB-Elf einige Hindernisse bewältigen. In Bologna sind am Samstag Temperaturen von über 30 Grad angesagt, viele Stars wie Manuel Neuer oder Thomas Müller haben seit drei Wochen kein Spiel bestritten. "Wir haben versucht, den Wettkampf zu simulieren. Aber natürlich ist es nicht so einfach, schnell wieder in den Rhythmus zu kommen", berichtete Flick nach den Trainingseinheiten im Adi-Dassler-Stadion bei Partner adidas.

Angesichts der Temperaturen wird er wohl seine fünf Wechselmöglichkeiten ausnutzen. Man müsse genau aufpassen, was passiere: "Wenn einer müde wird, nehme ich ihn runter." Doch schonen soll sich niemand, auch wenn am Dienstag schon die EM-Revanche gegen England in München ansteht. "Wir wollen unser Spiel mit einer Mentalität durchziehen, die die Fans begeistert", sagte Flick und forderte seine Spieler auf, "den Gegner unter Druck zu setzen" und "mutig zu agieren".

Seine Botschaft kam beim viermaligen Weltmeister an, der am Spielort in der Vier-Sterne-Unterkunft Savhotel in der Nähe der Messe Fiera di Bologna logiert. "Es ist wichtig, dass wir uns in der Nations League ein gutes Gefühl erarbeiten. Das sind keine Testspiele, wir wollen gewinnen", sagte Rückkehrer Joshua Kimmich, der erstmals seit Oktober wieder ein Länderspiel bestreiten wird, mit Blick auf die Jagd nach dem fünften Stern in einem knappen halben Jahr (21. November bis 18. Dezember).

Müller nahm seine Mitspieler nach zwei herben Turnier-Enttäuschungen in die Pflicht. Man habe sich und der deutschen Fußballnation etwas zu beweisen, betonte der Münchner. Teamkollege Leon Goretzka versprach "absoluten Power- und Tempo-Fußball, der uns und den Zuschauern viel Spaß macht".

Diesen zelebrierten die Italiener im vergangenen Jahr bei ihrem furiosen Sturm auf den EM-Thron. Doch davon ist nicht mehr viel geblieben. Die WM wurde nach der Blamage gegen Nordmazedonien verpasst, am vergangenen Mittwoch erteilte Argentinien der Squadra Azzurra eine bittere Lehrstunde (3:0).

Die Italiener hätten aber viele "junge und ehrgeizige Spieler" dabei, meinte Flick. Daher sei es schwer vorauszusagen, "was es für ein Spiel wird". Seine gute Laune will er aber auch nach dem Abpfiff behalten.

Italien vs. Deutschland im LIVE-TICKER: Das Nations-League-Duell im Überblick