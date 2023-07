Israel vs. England im TV und LIVE-STREAM: Das Halbfinale bei der U21-EM heute live

Bei der U21-EM treffen heute Israel und England aufeinander. So seht Ihr das Halbfinale live in TV und STREAM.

Die U21-Europameisterschaft biegt auf die Zielgerade ein, die Runde der letzten Vier steht an. Im ersten Halbfinale stehen sich am heutigen Mittwoch, 5. Juli, die Auswahl Israels und England gegenüber.

Der Anpfiff der Partie erfolgt um 18 Uhr deutscher Zeit, ausgetragen wird das Spiel in der Adjarabet Arena im georgischen Batumi. Wie Ihr das Halbfinale in TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt, verrät Euch GOAL.

Israel und England bestreiten das erste Halbfinale der U21-EM. So seht Ihr das Spiel heute live in TV und STREAM.

Israel vs. England heute live in TV und STREAM: Wann ist Anstoß?

Paarung Israel - England Wettbewerb U21-EM, Halbfinale Ort Adjarabet Arena (Batumi, Georgien) Datum 5. Juli 2023 (heute) Uhrzeit 18 Uhr

Israel vs. England heute live in TV und STREAM: Die Sender

Israel vs. England, U21-EM heute live im TV und STREAM: Team-News und Aufstellungen

Israel-News

Nachdem die israelische Mannschaft dem DFB-Team zum Start ins Turnier ein 1:1 abknüpfen konnte, gab es im zweiten Spiel eine Niederlage gegen den heutigen Halbfinal-Gegner England (0:2). Am dritten Spieltag mussten die Israelis gegen Tschechien zwingend gewinnen, um noch in das Viertelfinale einzuziehen.

In einer zähen Partie traf Mittelfeldspieler Omri Gandelmann in der 82. Minute per Kopf zum 1:0 und sicherte seinen Farben somit das Ticket für die K.-o.-Phase. Dort schlug man im Viertelfinale Gastgeber Georgien mit 4:3 nach Elfmeterschießen, der erste Halbfinal-Einzug bei einer U21-EM war somit perfekt.

Die Aufstellung von Israel

Sobald die Startelf Israels feststeht, fügen wir sie an dieser Stelle ein.

England-News

Als souveräner Gruppenerster setzte sich die englische Auswahl in Gruppe C durch. Nach Siegen gegen Tschechien (2:0), Israel (2:0) und die deutsche Mannschaft (2:0) erreichte man ohne größere Probleme die K.-o.-Phase.

Im Viertelfinale folgte dann das Duell mit Portugal, einem der Finalisten der U21-EM 2021. Anders als noch in den Gruppenspielen konnte England nicht an die dominanten Auftritte anknüpfen, der Treffer von Anthony Gordon zum 1:0 reichte allerdings, um das Halbfinale zu erreichen. Besonders im zweiten Durchgang drückten die Iberer auf den Ausgleich, konnten die Überlegenheit aber nicht in ein Tor ummünzen.

Die Aufstellung von England

Sobald die englische Aufstellung fix ist, findet Ihr sie hier.

Israel vs. England heute im TV und LIVE-STREAM: Die direkten Duelle

Spiele 3 Siege Israel 1 Unentschieden 0 Siege England 2 Letztes Duell England - Israel 2:0 (Gruppenspiel U21-EM, 25. Juni 2023)

Israel vs. England heute live im TV und STREAM: Nützliche Links