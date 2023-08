Interesse aus der Premier League: Bayern-Kehrtwende bei Ryan Gravenberch?

Der niederländische Youngster könnte den deutschen Rekordmeister noch im Sommer verlassen.

WAS IST PASSIERT? Ryan Gravenberch könnte den FC Bayern München offenbar doch noch in dieser Transferperiode verlassen. Laut tz wurde bei einem Treffen der Transfer-Taskforce in dieser Woche intensiv über dessen Zukunft diskutiert.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Niederländer hat beim deutschen Rekordmeister nach wie vor einen schweren Stand. Hinter Joshua Kimmich, Konrad Laimer und Leon Goretzka ist Gravenberch im zentralen Mittelfeld nur die vierte Wahl.

Darüber hinaus forderte Trainer Thomas Tuchel in den vergangenen Wochen einen weiteren Spieler auf dieser Position. Schon unter Tuchel-Vorgänger Julian Nagelsmann war der 21-Jährige nicht über eine Reservistenrolle hinausgekommen.

Übereinstimmenden Berichten zufolge soll der FC Liverpool, der Gravenberch schon im Winter gerne verpflichtet hätte, abermals Interesse haben. Auch Manchester United soll interessiert sein. Als Ablöse werden 30 bis 40 Millionen Euro gehandelt.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Imago Images

Getty

EIN BLICK AUIF DIE ZAHLEN: Beim den Bayern hat Gravenberch noch ein bis 2027 gültiges Arbeitspapier. Erst im vergangenen Sommer war er für 18,5 Millionen Euro von Ajax Amsterdam gekommen. Für die Münchner stand er seitdem 33-mal auf dem Platz, wobei er ein Tor und einen Assist erzielte.