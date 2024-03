Inter Miami vs. Orlando City im LIVE STREAM und TV: Wo kann man Lionel Messi heute live sehen?

Die MLS-Saison 2024 geht für Inter Miami und Lionel Messi heute weiter. Wo wird das Duell mit Orlando City live übertragen?

Inter Miami trifft in seinem dritten Spiel der MLS-Saison 2024 am Samstag (2. März) auf Orlando City SC. Der Anstoß des Spiels erfolgt um 22.30 Uhr deutscher Zeit.

Übertragen wird die Partie in Deutschland live bei Apple TV. Wer Lionel Messi am Samstag und auch in allen anderen MLS-Spielen live sehen will, sollte sich ein Abonnement dort zulegen.

GOAL hat in diesem Artikel alle weiteren wichtigen Informationen zur Übertragung von Inter Miami vs. Orlando City heute zusammengestellt.

Inter Miami vs. Orlando City heute live, Uhrzeit: Wann beginnt das MLS-Spiel?

Spiel Inter Miami vs. Orlando City SC Wettbewerb MLS 2024 Datum Samstag, 2. März 2024 Anstoß 22.30 Uhr Ort Miami (USA)

Wo läuft Inter Miami vs. Orlando im TV oder LIVE STREAM? Lionel Messi hier heute live sehen

Inter Miami gegen Orlando im LIVE STREAM und TV schauen: News und Aufstellungen

News zu Inter Miami

Miami ist Ende Februar mit einem 2:0-Sieg gegen Salt Lake City in die neue MLS-Saison gestartet, in der man unbedingt die Playoffs erreichen will.

Getty

Messi hatte beim Auftakterfolg das Führungstor vorbereitet, am 2. Spieltag gelang dem argentinischen Superstar dann sein erster Saisontreffer. Bei LA Galaxy traf Messi in der Nachspielzeit zum wichtigen 1:1-Ausgleich.

Die Aufstellung von Inter Miami heute:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn seht Ihr hier die Aufstellung von Lionel Messi und Co.

News zu Orlando City

Orlando hat in der neuen MLS-Saison erst ein Spiel absolviert.

Getty

Am vergangenen Sonntag traf das Team von Trainer Oscar Pareja auf CF Montreal und kam dabei nicht über ein torloses Unentschieden hinaus.

Die Aufstellung von Orlando:

Circa eine Stunde, bevor das Spiel angepfiffen wird, reichen wir Euch an dieser Stelle die Aufstellung von Orlando nach.

Inter Miami mit Lionel Messi vs. Orlando heute live im TV oder STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 13 Siege Miami 4 Siege Orlando 5 Unentschieden 4 Letztes Duell Orlando vs. Miami 1:1 (MLS, 25. September 2023)

Lionel Messi heute live sehen: Nützliche Links zu Inter Miami vs. Orlando City