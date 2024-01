Inter Miami gibt Rückennummern von Lionel Messi und Luis Suarez bekannt

Miami hat die Rückennummern seiner Stars bekannt gegeben. Gibt es bei Messi oder Suarez eine Überraschung?

WAS IST PASSIERT? Inter Miami hat die Rückennummern für die MLS-Saison 2024 bekannt gegeben. Lionel Messi und Luis Suarez wissen nun also, in welchen Trikots sie spielen werden.

Die Herons errangen 2023 einen historischen Sieg im Ligapokal - nur wenige Wochen nach dem Wechsel des achtfachen Ballon d'Or-Gewinners Messi in die Vereinigten Staaten - und wollen in der kommenden Saison weitere große Titel einheimsen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Inter Miami hat eine Reihe von Freundschaftsspielen zu absolvieren, bevor der eigentliche Wettbewerb beginnt. Auf dem Programm stehen die erste internationale Tournee des Klubs und glamouröse Begegnungen mit Mannschaften wie Vissel Kobe, Newell's Old Boys und Cristiano Ronaldos Al-Nassr.

Auf der offiziellen Website des Klubs wurde bekannt gegeben, wer in diesen Spielen welche Nummer tragen wird. Es ist keine Überraschung, dass Messi bei seiner bevorzugten Nummer 10 bleibt. Neuzugang Suarez trägt die Nummer 9, Sergio Busquets und Jordi Alba tragen weiterhin die Nummern 5 bzw. 18, während Julian Gressel die Nummer 24 erhält.

DIE BILDER ZUR NEWS:

(C)Getty Images

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Inter Miamis erstes Vorbereitungsspiel für die Saison 2024, bei dem Messi im Kader steht, findet am Freitag gegen El Salvador statt. Am Montag geht es dann gegen den Lokalrivalen FC Dallas, bevor man nach Saudi-Arabien, Hongkong und Japan reist - und auf Newell's auf heimischem Boden trifft, bevor die neue MLS-Saison am 21. Februar beginnt.