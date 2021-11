Am 5. Spieltag der Champions League ist Schachtjor Donezk bei Inter Mailand zu Gast. Anstoß ist am 24. November 2021 um 20.45 Uhr im Giuseppe Meazza Stadion in Mailand.

Mit der Ausgangssituation hätte kaum einer gerechnet: Inter Mailand ist nur einen Punkt vor Underdog Sheriff Tiraspol und momentan auf dem zweiten Platz der Gruppe D. Für die Hauptstädter ist noch alles möglich: Tabellenplatz eins (aktuell Real Madrid mit neun Punkten), Weiterkommen als Zweitplatzierter oder Platz drei und somit die Europa League. Während Schatjor Donezk mit einem Punkt abgeschlagen auf dem vierten Platz ist und nur noch um den Europa League-Platz kämpft, ist für die Mannschaft von Simone Inzaghi ein Dreier heute essenziell.

Beim Hinspiel in Donezk kam Inter nicht über ein 0:0 hinaus, bei solch einem Ergebnis heute Abend, müsste man auf Schützenhilfe von Benzema, Vinícius und Co. hoffen. Die Leistungen in der Serie A sagen aber ein eindeutiges Spiel hervor: Zwar ist Titelverteidiger Inter Mailand hier nur auf dem dritten Platz, hat aber keine der letzten vier Partien verloren. Kann Lautaro Martinez also den Einzug ins Achtelfinale sichern und die Fans der Nerazzurri jubeln lassen?

Patzt Inter heute Abend und erwartet uns möglicherweise eine Sensation in Gruppe D der Königsklasse? Oder ziehen die Favoriten Real Madrid und Inter Mailand ins Achtelfinale ein? GOAL liefert Euch alle Informationen zur Begegnung zwischen Inter und Schachtjor.

Inter Mailand vs. Schachtjor Donezk heute live: Die wichtigsten Daten zur Übertragung

Begegnung Inter Mailand - Schachtjor Donezk Datum 24. November 2021 Wettbewerb Champions League, 5. Spieltag Austragungsort Giuseppe Meazza Stadion, Mailand

Inter Mailand vs. Schachtjor Donezk: Wird die CL-Partie im Fernsehen übertragen?

Die Übertragungsrechte für die Champions League haben in dieser Saison Amazon und DAZN. Erstere zeigen allerdings nur eine Dienstagabend-Partie, weshalb es das Heimspiel von Inter nur auf DAZN zu sehen gibt.

So oder so bedeutet das, dass Ihr ein Abonnement abschließen müsst, um in dieser Saison den besten europäischen Wettbewerb zu verfolgen.

Inter Mailand vs. Schachtjor Donezk im LIVE-STREAM und TV auf DAZN

Seit dieser Saison verfügt DAZN über zwei lineare TV-Sender (DAZN 1 und 2). Auf diese habt Ihr Zugriff, wenn Ihr Sky- oder Vodafone-Kunden seid. Und tatsächlich wird hier auch das Spiel der Gruppe D übertragen.

Auf DAZN 1 und somit live und exklusiv im TV wird Inter Mailand gegen Schachtjor Donezk gezeigt.

Inter Mailand vs. Schachtjor Donezk auch im LIVE-STREAM von DAZN

Die gleiche Übertragung findet Ihr auch im LIVE-STREAM von DAZN. Dieser ist im Internet oder über die DAZN App abrufbar. Auf dem Smart TV oder der Konsole könnt Ihr die App öffnen, sodass Ihr das Spiel auch dann vor dem heimischen Fernseher schauen könnt.

Generell ist der LIVE-STREAM aber auch auf jedem anderen Endgerät verfügbar, die einzige Voraussetzung ist eine stabile Internetverbindung. Und Ihr solltet natürlich nicht vergessen, eine Mitgliedschaft abzuschließen.

Inter Mailand vs. Schachtjor Donezk: Die DAZN-Abonnements im Überblick

DAZN bietet Euch zwei verschiedene Optionen an. Die eine ist das Monatsabo für 14,99 Euro (monatlich kündbar), die andere das Jahresabo für 149,99 Euro (jährlich kündbar, dafür nur 12,50 Euro im Monat).

Welche Vorteile bietet Euch ein DAZN-Abo? Neben der Champions League könnt Ihr hier diverse Top-Partien aus dem europäischen Fußball verfolgen, ebenso wie die NBA, NFL, populäre Darts-Turniere, aber auch die Frauen-Champions-League. Eine Mitgliedschaft lohnt sich also, wenn Ihr den besten Live-Sport nicht verpassen wollt!

Hier sind nochmal alle Informationen zur DAZN-Mitgliedschaft im Überblick.

Champions League heute live verfolgen: Die Übertragung von Inter Mailand vs. Schachtjor Donezk auf DAZN in der Übersicht

Sender: DAZN 1, DAZN LIVE-STREAM

Übertragungsbeginn : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Kommentator : Christoph Stadtler

: Christoph Stadtler Anstoß: 18.45 Uhr

Wenn Ihr das Spiel nicht auf DAZN verfolgen könnt, habt ihr mit dem LIVE-TICKER von GOAL die Option, kein Highlight zu verpassen und live dabei zu sein, wenn Lautaro Martinez und Edin Dzeko im Giuseppe Meazza auf Torejagd gehen.

Inter Mailand vs. Schachtjor Donezk: Die Aufstellungen beider Mannschaften

Die Aufstellungen von Inter und Schachtjor zeigen wir Euch an dieser Stelle, eine Stunde vor dem Anpfiff.

