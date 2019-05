Ivan Perisic plus 34 Millionen Euro Ablöse: Inter Mailand bietet angeblich für Uniteds Romelu Lukaku

Zwischen Inter und United wird es offenbar konkret: Die Mailänder wissen, wie sie United von einem Transfer Romelu Lukakus überzeugen wollen.

Der italienische Erstligist Inter Mailand will Romelu Lukaku von verpflichten und ist bereit, im Gegenzug Vize-Weltmeister Ivan Perisic an die Red Devils abzugeben. Das berichtet die Gazzetta dello Sport. Neben Perisic sollen demnach noch 34 Millionen Euro Ablöse an United überwiesen werden.

Seit längerer Zeit steht ein Wechsel des Belgiers zu Internazionale im Raum, nun scheint der Transfer also konkret zu werden. Vor wenigen Wochen erst hatte sich der belgische Nationalspieler nicht abgeneigt gegenüber eines Wechsels in die Serie A gezeigt.

: Romelu Lukaku ist Antonio Contes Wunschstürmer

Dabei dürfte der Transferwunsch von jemandem kommen, der (noch) gar nicht bei Inter arbeitet: Angeblich will der designierte neue Nerazzurri-Trainer Antonio Conte nur in Mailand anheuern, sollte Inter sich mit seinem Wunschspieler Lukaku einigen.

Im Sommer 2017 war der Stürmer für 85 Millionen Euro Ablöse vom nach Manchester gewechselt, sein Vertrag dort läuft bis 2021. Der hohe Ablösesumme konnte der WM-Teilnehmer nie wirklich rechtfertigen, weshalb Wechselgerüchte um den bulligen Angreifer nicht neu sind.

Der Ex-Dortmunder Ivan Perisic ist derweil noch bis 2022 an Inter gebunden. Er wurde bereits im vergangenen Sommer mit einem Wechsel zu United in Verbindung gebracht.