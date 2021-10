Inter Mailand vs. Juventus Turin heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Aufstellungen

In der italienischen Serie A empfängt Inter Mailand heute Juventus Turin zum Topspiel. Goal liefert alle Infos zur Übertragung live im TV und STREAM.

In der italienischen Serie A empfängt Inter Mailand heute am 9. Spieltag der Saison Juventus Turin. Das Spiel wird um 20.45 Uhr im altehrwürdigen Giuseppe-Meazza-Stadion (Mailand) angepfiffen.

Beide Mannschaften gehen heute mit einer Siegpflicht in das Topspiel. Möchte man im Meisterschaftsrennen weiter mitmischen, muss für beide Mannschaften unbedingt ein Sieg her. Juve befindet sich unter Trainer Max Allegri wieder in aufsteigender Form, während Inter im letzten Spiel gegen Lazio Rom eine schmerzhafte 1:3 Niederlage zugefügt wurde.

Um in der Tabelle nicht weiter den Anschluss zu verlieren, werden beide Mannschaften heute vermutlich aus allen Kanonenrohren feuern. Goal liefert Euch die wichtigsten Infos rund um die Übertragung.

Inter Mailand vs. Juventus Turin heute live: Die Daten zum Topspiel der Serie A

Wettbewerb Serie A | 9. Spieltag Begegnung Inter Mailand vs. Juventus Turin Anpfiff 24. Oktober - 20.45 Uhr Ort Giuseppe-Meazza-Stadion (Mailand)

Inter Mailand vs. Juventus Turin heute live im TV: Wird die Serie A im Fernsehen übertragen?

Während der Herbst uns bereits fest im Griff hat und die Tage immer kälter werden, geht es heute in Fußball-Europa heiß her. Während in England das Topspiel ManUnited gegen Liverpool heißt, in Spanien das El Clasico stattfindet und Paris Saint-Germain gegen den Erzrivalen Olympique Marseille eine schwere Aufgabe vor der Brust hat, kommt es auch in Italien zu einem absoluten Spitzenspiel.

Das Derby D'Italia findet heute statt und zahlreiche Fans fragen sich, wo Inter Mailand vs. Juventus Turin heute live zu sehen ist. Bereits vorweg sei gesagt, dass die Serie A nicht im Free-TV übertragen wird und Ihr das Spiel ausschließlich bei einem Sender verfolgen könnt.

Wie der Sender heißt und welche Voraussetzungen dafür erfüllt werden müssen, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt des Artikels.

Serie A ist nicht im Free-TV zu sehen: DAZN zeigt Inter Mailand vs. Juventus Turin heute live und exklusiv

Wenn die Schwergewichte der italienischen Liga heute aufeinandertreffen, ist dies exklusiv beim Sender DAZN zu sehen.

Der Sportsender aus Ismaning bietet seine Inhalte im LIVE-STREAM und on-demand an.

Außerdem wurden in diesem Sommer zwei lineare Sender geschaffen, DAZN 1 & DAZN 2, die ausgewählte Inhalte des Streaminganbieters zeigen. Beide Sender können bisher nur über Sky und Vodafone empfangen werden.

Mit DAZN seht Ihr Inter Mailand vs. Juventus Turin heute live im TV und STREAM

Die heutige Begegnung seht Ihr im LIVE-STREAM auf zahlreichen mobilen Geräten- vorausgesetzt ist natürlich eine stabile Internetverbindung. Keiner der beiden linearen Sender überträgt die heutige Begegnung.

Der LIVE-STREAM bietet Euch die Möglichkeit, die Partie unabhängig Eures derzeitigen Standortes zu verfolgen. Das bedeutet, Ihr könnt mit Eurem Handy, Tablet oder Laptop auch unterwegs auf alle Inhalte zugreifen.

Das wohl größte LIVE-Sport-Angebot in Deutschland gibt es nur bei DAZN: So günstig ist der Sportsender

Das Angebot auf DAZN ist nicht kostenlos und bedarf einer kostenpflichtigen Mitgliedschaft. In diesem Abschnitt klären wir Euch über die Kosten des Streaminganbieters auf.

Doch bevor wir näher auf die beiden Mitgliedschaftsoptionen eingehen, sollten wir uns erst einmal vor Augen führen, wie breit gefächert das Angebot des Senders ist. Auf DAZN seht Ihr unter anderem diese Sportarten live:

Fußball

Basketball

American Football

Boxen

Baseball

Handball

Darts

Motorsport

MMA

Tennis

Radsport

​Lasst uns nun über die vertragsbedingten Kosten sprechen. Bei DAZN könnt Ihr zwischen dem Monats- und Jahresabo wählen.

Die erstgenannte Option kostet 14,99 Euro pro Monat (monatlich kündbar) und die Option auf ein Jahr ist mit einmaligen Kosten in Höhe von 149,99 Euro (auf den Monat gerechnet 12,50 Euro) verbunden.

Serie A heute live im TV und STREAM: Die Übertragung von Inter Mailand vs. Juventus Turin auf DAZN im Überblick

Sender: DAZN

DAZN Anpfiff: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Kommentar: Carsten Fuß

Carsten Fuß Experte: Christian Bernhard

Inter Mailand vs. Juventus Turin heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen

An dieser Stelle findet Ihr rund eine Stunde vor Spielbeginn die offiziellen Aufstellungen beider Mannschaften.

Serie A heute kostenlos verfolgen: Den LIVE-TICKER zur Begegnung Inter Mailand vs. Juventus Turin präsentiert Euch Goal

Das italienische Derby wird bereits mit Spannung erwartet und verspricht uns hoffentlich ein tolles Spiel. An alle die heute nicht live und in voller Länge dabei sein können: Seid nicht enttäuscht, wir bieten Euch trotzdem die Möglichkeit nichts zu verpassen und das sogar kostenlos! Der kostenlose LIVE-TICKER zur Begegnung liefert Euch alle Schlüsselszenen zum Nachlesen und das nahezu in Echtzeit!

Zum LIVE-TICKER

Inter Mailand vs. Juventus Turin heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - die Übertragung in der Übersicht